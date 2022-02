Inicia la segunda fase de la División de Honor de ‘League of Legends’; ya conocemos a los 6 equipos calificados, así como las primeras partidas que se darán.

Zylant, The Kings, Atheris, Arctic, Tomorrow y Six Karma son las escuadras que se mantienen con vida en la División de Honor de ‘League of Legends’.

Con esto, las partidas de la segunda fase de la División de Honor de ‘League of Legends’ quedan de la siguiente manera:

Zylant vs. The Kings

Atheris Esports vs. Arctic Gaming

Six Karma vs. Tomorrow Esports

División de Honor de 'League of Legends' (LVP)

La Fase 2 de la División de Honor de ‘League of Legends’ dará inicio este miércoles 23 de febrero, a partir de las 19:00 a través de Twitch: lvpmexlol.

Hay que mencionar que en esta fase de la División de Honor de ‘League of Legends’ aún se disputarán partidas los miércoles, jueves y viernes.

Será en las semifinales cuando la División de Honor de ‘League of Legends’ recorte su calendario debido a la reducción de encuentros.

¿Cómo se definirán a los semifinalistas de la División de Honor de ‘League of Legends’?

Con la segunda fase de la División de Honor de ‘League of Legends’ se iniciará una nueva competencia para clasificarse a las semifinales.

Los equipos calificados de la División de Honor de ‘League of Legends’ jugarán partidas al mejor de 3 en un round robin, sumando tres puntos por victoria en lugar de uno.

Todos los equipos mantendrán el puntaje de la temporada regular de la División de Honor de ‘League of Legends’, por lo que incluso el equipo más bajo podría clasificar si tiene buen desempeño.

Division de Honor LOL (LVP)

Al final de la segunda fase, sólo los mejores 4 equipos de la División de Honor de ‘League of Legends’ llegarán a las partidas semifinales.

Tanto la semifinal, como la final de la División de Honor de ‘League of Legends’ se jugarán en partidas normales, ya sin los puntajes de por medio.

Hasta el momento no se sabe si la División de Honor de ‘League of Legends’ tendrá una final presencial con público o se mantendrán sin una audiencia.