En Twitter, un “gym bro” ha criticado a Ibai Llanos luego de que el streamer de Twitch confesara que no había podido cumplir su reto de bajar de peso.

El pasado 10 de marzo, Ibai Llanos de 27 años de edad subió un video a su canal de YouTube en donde confesaba que había fracasado en su intento de bajar de peso.

En dicho video, Ibai Llanos -quien participó en los Squid Craft Games 2- confesó que lo que más le costaba era la alimentación y durante las últimas tres semanas había bajado su ritmo.

Y si bien Ibai Llanos reveló que no se ponía presión y tenía muy claro sus objetivos, un “gym bro” en Twitter lo tachó de falta de disciplina por no bajar de peso.

El usuario de Twitter @ Arellanoglou , un "gym bro", explotó en su perfil de la red social contra Ibai Llanos, asegurando que el streamer solo estaba dando excusas ante su fracaso por no bajar de peso.

Sin embargo, lo que no se esperaba este "gym bro" es que Ibai Llanos contestara a las críticas por su cambio físico y el no haber bajado peso.

Luego de que un "gym bro" en Twitter criticara a Ibai Llanos ante su cambio físico y no poder bajar de peso, asegurando que no tenía motivación y ponía excusas , el streamer le respondió.

Entre los comentarios, Ibai Llanos le respondió a este "gym bro" que no había dejado de entrenar, solo había bajado el ritmo en el gimnasio por lo que no había perdido peso.

Y de hecho Ibai Llanos reveló que sigue entrenando unas 2 a 3 veces por semana y había vuelto a su rutina habitual; terminando su respuesta pidiendo que miraran el video hasta el final.

A lo que el "gym bro" volvió a criticar a Ibai Llanos diciendo que sí había visto el video y que realmente solo eran excusas y que, ojalá en un año le callara la boca cuando bajara de peso.

Muchos usuarios saltaron a defender a Ibai Llanos y a decirle al "gym bro" que no criticara el progreso de los demás, pues cada quien tenía sus tiempos y ritmos para bajar de peso.

Ibai Llanos ha respondido a las críticas respecto a su cambio físico y pérdida de peso tras revelar que había perdido el ritmo, y lo que más trabajo le costaba era la alimentación.

Pues un "gym bro" aseguró que solo se estaba poniendo excusas y lo que le hacía falta a Ibai Llanos era motivación; sin embargo, el streamer ha revelado que su meta es pelear en la Velada de Año 4.

A lo que Ibai Llanos aseguró que él no había sido el único, pues le habían dicho que además de que solo se estaba poniendo excusas, había quien decía que su entrenador era malo.

“La gente me dice que soy débil, que me pongo excusas, puede ser verdad; que mi entrenador es muy malo, que no tengo disciplina. Bueno es lo que tiene el haberme expuesto, o sea yo con que sepa que lo que hago le pueda ayudar a una persona, a mi ya me sirve completamente porque yo al final voy a estar focus en mi objetivo. Cuando me vean pelear en la Velada del año 4, pues tendrán que darme la razón una vez más porque yo estoy seguro que lo voy a conseguir.”

Ibai Llanos