Recientemente el Escorpión Dorado entrevistó a Ibai Llanos de 27 años de edad, uno de los streamers más importantes en Twitch.

Sin embargo, tal y como reveló Ibai Llanos -quien participó en los Squid Craft Games 2-, la experiencia de ser entrevistado por el Escorpión Dorado -quien es Alex Montiel de 41 años-, fue surrealista y se sintió secuestrado.

Para empezar, Ibai Llanos reveló que quien lo puso en contacto con el Escorpión Dorado fue el también streamer, Juan Guarnizo de 26 años de edad a quien el Escorpión ya había entrevistado.

Ya que Ibai Llanos nunca había visto u oído hablar del Escorpión Dorado pese a que es uno de los youtubers más famosos en México, asegura que se sintió secuestrado.

“A mí me los ha recomendado Juan Guarnizo tío, para que veas lo que te quiero y te respeto. O sea me metí en un coche blindado con seis tíos con máscara y no les conocía de nada por ti. El tío puso el seguro de las puertas y dije ‘bueno, yo me pongo el cinturón, yo me fío de este tío’ y la verdad es que es muy majo pero hostia, no le conocía de nada y me metí en su puto coche”

Ibai Llanos