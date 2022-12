Ibai Llanos de 27 años de edad, es uno de los streamers de Twitch favoritos que fue nominado a mejor streamer en los Premios Esland 2023; sin embargo, terminó peleandose con ELDED.

Aparentemente, ELDED de 32 años de edad, había reaccionado a palabras del Xocas respecto a los Premios Esland 2023, pero también comentó con respecto a la nominación de Ibai Llanos.

“Ibai no está al mismo nivel que están todos los demás streamers nominados a la categoría” ELDED

Pues según aseguró ELDED, Ibai Llanos no preparaba sus streamers o eventos en Twitch y solamente se paraba frente a la cámara; sin embargo, el trabajo pesado no lo hacía el streamer español por lo que no merecía la nominación en los Premios Esland 2023.

Ibai Llanos le responde a ELDED tras decir que él no hacía los eventos de streaming

Una nueva polémica en el mundo del streaming ha surgido entre Ibai Llanos y ELDED, pues este último ha criticado al streamer español tras ser nominado en los Premios Esland 2023 a mejor streamer.

Pues según dijo ELDED, Ibai Llanos no preparaba sus streamings ni los eventos; mas bien solo se paraba delante de la cámara para entretener al público.

Ante los comentarios de ELDED, Ibai Llanos no se quedó callado y le respondió al también streamer.

Y fue a través de Twitter que Ibai Llanos le contestó a ELDED tras sus palabras sobre que él no realizaba sus streamings y eventos:

“Si quieres un día te enseño a cómo organizo, pienso y hago los eventos. Y así cuando quieras pruebas a hacer uno en tu canal” Ibai Llanos

Pues cabe recordar que los comentarios de ELDED no fueron bien recibidos por los fans de Ibai Llanos, algunos creadores de contenido e incluso en la comunidad de TikTok.

Ya van varios tik tokers que namas vieron un título de un artículo o de un video de salseo y ni intentan ver lo que de verdad dije… y yo soy el “Mexicano ardido” XD pic.twitter.com/m5d3ya3qpb — LG DED (@dedreviil) December 27, 2022

¿ELDED vaticinó al ganador del Mejor Streamer en los Premios Eslanda 2023? Sería Ibai Llanos

Una vez más la polémica en el mundo del streaming de Twitch acecha a los streamers; en esta ocasión a Ibai Llanos y ELDED.

Luego de que el streamer mexicano criticara la nominación de Ibai Llanos a Mejor Streamer en los Premios Esland 2023, los cuales se llevarán a cabo el próximo 29 de enero en México.

Pues según ELDED, no era justo que Ibai Llanos estuviera nominado y mucho menos ganara cuando él no era un “verdadero” streamer al no producir su contenido por el mismo,

Por lo que todo indica que tanto ELDED como otros en la comunidad de streaming, vaticinan que será Ibai Llanos el candidato más fuerte a llevarse el premio al Mejor Streamer.

Aunque de momento, la tensión entre los streamers, especialmente entre Ibai Llanos y ELDED, es bastante palpable.