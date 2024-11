A través de las redes sociales, el streamer argentino Brunenger, de 21 años de edad, está dando de qué hablar.

Luego de que en video, Bruno Kruszyn mejor conocido como Brunenger quedará en evidencia, tras grabar en un probador de mujeres.

Y ante esta delicada situación el streamer Brunenger se puso a pelear, pero ¿qué fue lo que pasó? Te contamos.

Así Brunenger se pone a pelear tras pedirle que se detuviera al grabar en un probador de mujeres.

En video el streamer argentino Brunenger se puso a pelear con una señora, luego de que ésta le pidiera no grabar en un probador de mujeres.

Pues resulta ser que en toda la imprudencia y que lo hace ver bastante mal Brunenger sin más se puso a grabar en un probador de mujeres de una tienda de ropa.

Al darse cuenta de esto, una madre se le acercó para enfrentarlo, pues en el probador había una menor de edad ; además que está prohibido.

Con ello, Brunenger comenzó alegando que no estaba haciendo nada malo, sin embargo, en sus propias palabras el streamer dijo estar tomándose una selfie.

Lo que hizo que la mujer insistiera que estaba mal lo que estaba haciendo, pues en repetidas ocasiones le dije que se trataba de un probador de mujeres.

Pese a esto Brunenger continuó la pelea y hasta insultó a la mujer llamándola vieja, lo que hizo que los ánimos se calentarán.

Hasta que un encargado de la tienda le pidió a Brunenger se retirara y entendiera que no se puede grabar pues estaba invadiendo la privacidad de un probador de mujeres.

Tunden a Brunenger tras graba en un probador de mujeres

Luego del show que provocó Brunenger tras grabar en un probador de mujeres y hasta insultar a la madre que solo trataba de proteger a su hija de 12 años.

Los internautas se le vinieron a Brunenger, pues aseguraron que con esta acto, el streamer argentino había caído ya muy bajo.

Así como le reprocharon a Brunenger no tener “un poquito de entendimiento” ante lo delicado de la situación, misma en la que se pusó el mismo por ser un imprudente.