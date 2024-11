Auronplay y Gemita volvieron, tal y como se ha revelado en redes; sin embargo, ni los fans ni la familia del streamer de Twitch están contentos con la situación.

Hace unas semanas se daba a conocer que Auronplay y Gemita habían terminado, aparentemente por una infidelidad de la también streamer de Twitch.

Pero ahora aparentemente Auronplay de 35 años de edad y Gemita de 29 años de edad volvieron, y los fans y familia de Raúl Álvarez Genes no están nada contentos.

Después de varios dramas entre Auronplay y Gemita, en donde uno le respondía al otro tras haber iniciado una relación y terminaran por una supuesta infidelidad, ahora han vuelto.

Y es que Auronplay y Gemita fueron captados juntos en un palco de la Kings League en el Cupra Arena durante una jornada de la Queens.League.

Esto hace ruido porque hasta donde los fans y usuarios tenían entendido, Auronplay y Gemita no podían ni verse y menos estar juntos en un palco.

Aunque a ambos se les vio manteniendo una conversación en privado, las especulaciones de que Auronplay y Gemita habían vuelto aumentaron cuando se le vio a la streamer subir al auto del también creador de contenido.

Lo cual ha hecho sospechar que Auronplay y Gemita regresaron, lo cual ha hecho que los comentarios de fans del streamer e incluso su familia, estén en desacuerdo.

Sin embargo, durante su stream más reciente Auronplay habría confirmado que regresó con Gemita:

“Si uno quiere intimidad pues no va a Cupra la verdad, te vas a un bar o te vas a tu puta casa. Que no me tengo que esconder de nada ni tampoco tengo que explicar nada, a no ser que yo sienta que tengo que explicar algo”

AuronPlay