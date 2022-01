‘Horizon Forbidden West’ se filtra completo semanas antes de su estreno; se trataría del archivo de la versión de PS4, que estaría circulando desde el 10 de enero.

De acuerdo con reportes de jugadores y especialistas, varias fotos de la versión final de ‘Horizon Forbidden West’ comenzaron a circular en redes sociales.

Aunque al principio se pensó que todo era falso, luego de un análisis se descubrió que la información de ‘Horizon Forbidden West’ era real; lo que derivó en el retiro de todo el contenido relacionado de Twitter y otras redes.

Horizon Forbidden West (PlayStation)

A pesar de esto, todo indica que la filtración de ‘Horizon Forbbiden West’ no ha llegado a los servicios de intercambio de archivos, los cual es un alivio para PlayStation, hasta cierto punto.

Pues de lo contrario, ya se tendrían decenas de spoilers circulando por internet acerca de la historia de ‘Horizon Forbidden West’.

Todo indica que las filtraciones de ‘Horizon Forbidden West’ se limitan a imágenes e información aleatoria del juego final; aún así, recomendamos discreción en este aspecto.

‘Horizon Forbidden West’ es el segundo juego de PlayStation que se filtra en dos años

Lamentablemente las filtraciones no son ajenas a PlayStation, la de ‘Horizon Forbidden West’ es la segunda que tienen en un título grande en dos años.

Recordemos que antes de ‘Horizon Forbidden West’ se tuvo el caso de ‘The Last of Us Part II’, donde luego de anunciar su retraso, salieron a la luz imágenes y videos del juego.

Esto trajo consigo una serie de spoilers masivos que circularon por internet en cuestión de minutos, siendo un algo más delicado que lo de ‘Horizon Forbidden West’.

The Last of Us Part II (Sony)

En su momento se dijo que lo de ‘The Last of Us Part II’ se debió a una venganza por parte del equipo de desarrollo, que habían trabajado en condiciones infrahumanas en el juego.

No obstante, esto jamás se llegó a comprobar; para el caso de ‘Horizon Forbidden West’, no hay detalles de cómo se dio la filtración.

Además de ‘Horizon Forbidden West’, PlayStation prepara el lanzamiento de ‘God of War: Ragnarok’ para este 2022; por lo que deberá de estar al pendiente de que este no sufra de alguna otra filtración.

Con información de VGC.