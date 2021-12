‘Horizon Forbidden West’ lanza nuevo tráiler presentando a sus enemigos; el juego tendrá todo un conjunto diferente de máquinas a las que enfrentar.

El nuevo tráiler de ‘Horizon Forbidden West’ nos da un vistazo general a estas máquinas, las cuales tendrán formas diversas y tamaños.

Podemos ver que ‘Horizon Forbidden West’ contará con mamuts, tigres diente de sable, pterodáctilos e incluso una serpiente gigante entre sus enemigos a destacar.

Como hemos visto en otros promos de ‘Horizon Forbidden West’, la manera de vencer a estas máquinas será muy diferente a lo visto en el juego de PS4, dándole una nueva dinámica al gameplay.

Aloy tendrá que hacer uso de una gama de habilidades nuevas en ‘Horizon Forbidden West’ si quiere completar su aventura, sobretodo al verse en contra de las máquinas más grandes y agresivas.

‘Horizon Forbidden West’ estará disponible en PS4 y PS5 el próximo 18 de febrero de 2022 a nivel mundial, luego de retrasar su lanzamiento original.

‘Horizon Forbidden West’ es uno de los juegos más esperados para PlayStation

En su momento, la noticia del retraso de ‘Horizon Forbidden West’ cayó como agua fría en los fans de PlayStation, pues todo el mundo esperaba el juego para este primer año del PS5.

Sin embargo, la pandemia (entre otras cosas) provocaron que el desarrollo de ‘Horizon Forbidden West’ entrara en un proceso de letargo, por lo que Guerrilla Games tuvo que mover su fecha de estreno.

Esto más que perjudicarlo, ayudó a que ‘Horizon Forbidden West’ aumentara su expectativa entre los jugadores, sobretodo porque se han publicado actualizaciones del desarrollo cada cierto tiempo.

Horizon Forbidden West (Sony)

Esperan que ‘Horizon Forbidden West’ mejore mucho con respecto a su entrega pasada, además de presentar una experiencia igual de masiva tanto en el mapa, como en su historia.

De hecho, muchos ya consideran que ‘Horizon Forbidden West’ será contendiente al Juego del Año de 2022, a pesar de que aún no está disponible.

Claro que ‘Horizon Forbidden West’ no lo tendrá fácil con lanzamientos como ‘Halo Infinite’, ‘God of War’ o ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′, que también querrán el Juego del Año de 2022.

Con información de PlayStation.