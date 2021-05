‘Horizon Forbidden West’: Revelan primer gameplay; pero no hay fecha de lanzamiento (VIDEO)

PlayStation lanzó un nuevo State of Play dedicado a ‘Horizon Forbbiden West’, donde pudimos ver el primer gameplay oficial de esta exclusiva.

En un video de casi 20 minutos pudimos ver a detalle el sistema de juego de ‘Horizon Forbbiden West’, así como parte de su historia.

Aloy ahora contará con nuevas habilidades y artefactos, como un parapente digital, un gancho y una máscara de oxígeno.

Asimismo, sus movimientos parecen más fluidos y los enemigos cuentan con mejoras en sus armaduras (tanto máquinas como humanos).

Sin olvidar que nuestra protagonista ahora podrá mejorar su arma en medio de la batalla, lo que le dará más poder ofensivo.

También hay que destacar el aspecto gráfico de ‘Horizon Forbbiden West’, esto gracias a que el gameplay se corrió en un PS5.

‘Horizon Forbbiden West’ podría no salir en 2021

Desde hace unos meses se oyen rumores de un retraso en ‘Horizon Forbbiden West’, recordando que el juego estaba fechado para salir este año.

Muchos esperaban que durante el gameplay de ‘Horizon Forbbiden West’ se anunciara el esperado lanzamiento de la obra; pero no fue así.

Esto sólo aumenta la sospecha de ese mencionado cambio en los planes para la liberación del juego.

Horizon Forbbiden West (Sony)

Muchos apuntan a que la obra va bien en su desarrollo; pero aún se necesita tiempo para tenerla en condiciones óptimas, estando listo hasta 2022.

Dado que Sony no participará en E3 2021 y que no hay un nuevo State of Play planeado para el mes de junio, es probable que lo anterior sea verdad.

Habrá que esperar nuevas noticias de PlayStation; pero ante la evidencia, todo indica que no veremos ‘Horizon Forbbiden West’ este año.

Con información de PlayStation.