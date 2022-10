Gungrave G.O.R.E es un nuevo juego de la ya longeva franquicia que por una u otra razón, no acaba de destacar fuera de un nicho muy fiel de fans.

Aún así no ha dejado de sorprender a lo largo de ya 20 años, y Gungrave G.O.R.E no es la excepción trayendo un título de acción visceral.

Podemos decir esto luego de haber jugado las primeras horas, que nos sorprendieron para bien.

Aquí tienes cómo fue nuestra experiencia con Gungrave G.O.R.E.

Gungrave G.O.R.E (Iggymob)

En Gungrave G.O.R.E te sentirás como todo un pistolero

Describir a Gungrave G.O.R.E es fácil, pues se trata de un juego de acción y disparos, no tanto al estilo de Gears of War, sino más como un Devil May Cry con puras armas de fuego.

Básicamente tienes a tu personaje, te colocas en un punto del escenario y le disparas a todo lo que se mueva con el arsenal que tengas a disposición.

Si bien es cierto que no te puedes mover mucho, el juego compensa esta falta de dinamismo con una gran diversidad de municiones y armamento de grueso calibre.

Así en Gungrave G.O.R.E los combos de espadas y golpes son reemplazados por explosiones y balas de todo tipo.

Gungrave G.O.R.E (Iggymob)

Lo cual hace que en poco tiempo te acostumbres al gameplay, pues no había mucha complejidad, por lo menos en los niveles que jugamos.

Es muy posible que en etapas avanzadas, Gungrave G.O.R.E introduzca nuevas formas de ataque, esto para no hacer monótono al título.

Otra cosa que nos llamó la atención de Gungrave G.O.R.E, es el excelente apartado visual, pues todo luce muy bien trabajado gracias al Unreal Engine 4.

Claro, no podemos fiarnos del todo de esto, pues a veces los demos de compañías presentan escenarios más optimizados que el juego completo.

Gungrave G.O.R.E (Iggymob)

Esperemos que este no sea el caso y la calidad gráfica de Gungrave G.O.R.E se mantenga en su lanzamiento.

Solo hay una cosa que no nos gustó de Gungrave G.O.R.E

Si bien Gungrave G.O.R.E en general nos dio una buena experiencia en esta vista previa, sí hubo algo que no nos acabó de gustar, y eso es la linealindad de sus niveles.

Bien implementados, los juegos lineales pueden ser grandes experiencias; pero mal hechos, puede pecar de reduccionismo extremo.

Gungrave G.O.R.E en sus primeras horas se maneja en una fina linea entre ambos aspectos, por lo que debe de andar con cuidado para el resto de la experiencia.

Gungrave G.O.R.E (Iggymob)

Más aún porque la limitación de su movilidad podría crear una obra reiterativa que agota su novedad en poco tiempo.

Si el gameplay fuera un poco más dinámico, se entendería que los escenarios sean limitados, pues otros juegos de acción tienen esta estructura.

Aunque para este previo el tener escenarios lineales estaba bien, habrá que ver cómo se implementa todo en el resto de Gungrave G.O.R.E.

Gungrave G.O.R.E podría ser una buena experiencia de acción

De momento Gungrave G.O.R.E nos deja una buena primera impresión, el gameplay es muy sencillo y adictivo, los gráficos son buenos y es una obra que vale por sí misma.

Es cierto que sus escenarios cerrados no son del todo agradables; pero de momento funcionan con lo que ofrecían estas primeras horas.

Si todo sale bien, Gungrave G.O.R.E podría darnos una nueva experiencia de acción alejada de la locura que son algunos títulos actuales.

Gungrave G.O.R.E (Iggymob)

Ya veremos si esto se cumple o todo el impacto se queda en esta introducción de Gungrave G.O.R.E.

Gungrave G.O.R.E estará disponible para consolas y PC el 22 de noviembre de 2022.