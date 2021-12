‘GTA: The Trilogy’ de PS4 no permite actualización gratuita a la versión de PS5, esto a pesar de que la versión de Xbox sí deja hacer la mejora.

Hay que mencionar que esto sólo sucede en la versión física de ‘GTA: The Trilogy’ para PS4, pues en digital todo funciona de manera adecuada.

Supuéstamente, si comprabas ‘GTA: The Trilogy’ en cualquiera de sus versiones para generación pasada, podías hacer la actualización a nueva generación sin costo alguno.

Trilogía GTA (Rockstar)

Rockstar no ha aclarado el por qué de esta situación con las versiones físicas de ‘GTA: The Trilogy’ en PS4; en un inicio muchos pensaban que era uno de los tantos errores de la colección.

Sin embargo, técnicos de Rockstar aclararon que los juegos físicos de PS4 de ‘GTA: The Trilogy’ no tienen ningún error en ese aspecto, es decir, desde un inicio se planeó que no se pudiera actualizar.

Habrá que ver si en algún parche posterior se agrega esta opción a ‘GTA: The Trilogy’ o los jugadores de PS4 se quedarán sin poder acceder a la versión de PS5 con sus discos físicos.

‘GTA: The Trilogy’ es considerado uno de los peores juegos de 2021

El que las versiones físicas de ‘GTA: The Trilogy’ en PS4 no se puedan actualizar a unas de nueva generación, es una de las muchas cosas por la que el título es considerado de los peores del año.

En general, ‘GTA: The Trilogy’ consiguió calificaciones por debajo de 5 de promedio, siendo también uno de los peores ‘GTA’ de la historia y el peor juego de Rockstar en los últimos 15 años.

Los fans estuvieron muy decepcionados porque ‘GTA: The Trilogy’ denota una flojera por parte de la desarrolladora para entregar un producto de calidad a la audiencia.

GTA: The Trilogy (Rockstar)

Incluso se compara con el fiasco de 2020 con ‘Cyberpunk 2077′; aunque se le dan matices, pues el juego de CD Projekt RED pasó por un proceso de desarrollo diferente a ‘GTA: The Trilogy’.

Pues a diferencia del crunch y la presión a la que se sometió a los trabajadores de ‘Cyberpunk 2077′, en ‘GTA: The Trilogy’ se omitió cualquier mano de obra en favor de procesos automáticos.

Literalmente una máquina fue la que desarrollo ‘GTA: The Trilogy’, dando como resultado el desastre que fue lanzado hace unas semanas.

Con información de Game Rant.