‘God of War: Ragnarok’ fue una de las grandes revelaciones del PlayStation Showcase, dando mucho de qué hablar, aunque no todo son cosas del juego en sí.

A través de redes sociales se ha desatado el debate acerca del diseño de Thor para ‘God of War: Ragnarok’, pues algunas personas no lo consideran adecuado.

Esto debido a que se presenta a Thor como alguien con poco atractivo físico y con una prominente barriga que destaca sobre todas las cosas.

En contraparte, salieron varios defensores del “Thor Gordo” de ‘God of War: Ragnarok’, pues señalan que es un diseño más apegado a las narraciones.

Thor God of War: Ragnarok (Sony)

Además que el hecho de estar “gordo” no implica que Thor no sea poderoso o un rival a temer en el propio ‘God of War: Ragnarok’.

De hecho se pone de ejemplo al cuerpo de las personas que compiten en levantamiento de pesas o en concursos de fuerza, que no son precisamente “estéticos”.

Asimismo se menciona que actualmente tenemos una visión distorsionada de Thor, principalmente por las películas de Marvel.

Donde Chris Hemsworth lo muestra como alguien atractivo, contrario al diseño de ‘God of War: Ragnarok’.

Thor God of War: Ragnarok (@Statikgg_)

Thor God of War: Ragnarok (@AlexKun87)

Thor God of War: Ragnarok (@francis_acr)

¿El Thor de ‘God of War: Ragnarok’ es más apegado a la mitología?

Aunque el argumento más fuerte a favor del “Thor Gordo” de ‘God of War: Ragnarok’ es que es más apegado a la mitología, en realidad esto tiene sus bemoles.

Como gran parte de los mitos antiguos, hay muchas versiones acerca de Thor y sus hazañas, si bien coinciden en varios aspectos, no hay algo “canónico”.

En general Thor es descrito como alguien “vigoroso, grande, de abundante pelo y barba roja, así como franco, sincero y bienintencionado”.

Sin olvidar que es una especie de prototipo barbárico, al ser también un amplio bebedor, disfruta de la comida y las batallas.

Thor (Arthur Rackham en Das Rheingold)

Fuera de esta descripción general, no hay nada que nos indique cómo se imaginaba o representaba exactamente el pueblo vikingo a Thor.

Cualquier versión es igualmente válida, pues todo está ahí para la interpretación; el que sea “grande” puede referirse a una amplia musculatura o una gran barriga.

Si bien se puede decir que su gusto por la bebida y comida dio como resultado su barriga; igualmente no hay datos de que esto haya sido así.

Simplemente se están aplicando concepciones humanas a un personaje de ficción que además es tenido como divino, que se apega a normas fuera de la realidad.

Tanto la versión de Marvel, como la de ‘God of War: Ragnarok’ puede coexistir sin problemas y técnicamente ninguna corresponde a una verdad mitológica.

Con información de Twitter y Norse Mithology.