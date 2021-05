‘God of War’: Sony no trabaja en una película

Por mucho tiempo se rumoró que ‘God of War’, tendría una adaptación cinematográfica y ahora Sony ha respondido que no existen planes de hacerlo.

De acuerdo con The New York Times, el portavoz de Sony comentó que Sony no se encuentra trabajando en ninguna película de ‘God of War’.

El medio indica que el portavoz de Sony declaró que de momento, entre los planes de la desarrolladora no está adaptar ‘God of War’ en un futuro cercano.

La idea de una adaptación de ‘God of War’ se remonta desde el 2005

La idea de una película de ‘God of War’, una de las franquicias de videojuegos mas importantes de Sony y PlayStation ha rondado desde el 2005.

Incluso en 2017 se rumoró que el actor Jason Momoa quería interpretar a Kratos para su versión live action.

Y para 2018, los rumores sobre una película de ‘God of War’ volvieron a dispararse tras los comentarios del Sony Pictures, Tony Vinciquerra.

Él reveló que Sony estaba trabajando en varias adaptaciones de videojuegos de PlayStation, incluyendo 7 series y 3 películas.

God of War (Sony)

Sony se encuentra trabajando en las adaptaciones de ‘Uncharted’ y ‘The Last of Us’

De momento Sony no está pensando en una adaptación de ‘Gof of War’, ya que se encuentra ocupado para el estreno de la película de ‘ Uncharted ’ con Tom Holland.

Se espera que, luego de los retrasos que sufrió la cinta tras la llegada del coronavirus, puede llegar a los cines el 18 de febrero del 2022.

Asimismo también se encuentra preparando una serie de televisión en HBO del videojuego ‘ The Last of Us ’ con Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Esta serie podría llegar a las pantallas para el 2022 si la pandemia lo permite y, por último también Sony se encuentra haciendo una adaptación del videojuego ‘Ghost of Tsushima’.

Con tantos proyectos en mano, es lógico que de momento Sony no tenga cabeza para pensar en hacer una película de ‘God of War’.

Esto pese a que es uno de los videojuegos mas populares de PlayStation y que, sin duda los fans amarían ver a Kratos representado en la pantalla grande.

Sin embargo y pese a las declaraciones tajantes de Sony sobre el futuro de ‘God of War’, los fans no pierden la esperanza de ver una adaptación ya sea en pantalla grande o chica.