‘God of War’ en PC es una de las mejores experiencias para iniciar 2022 (RESEÑA)

‘God of War’ en PC es una de las mejores experiencias para iniciar 2022; su ya comprobada calidad se ve potenciada por una mejora en su apartado gráfico.

Si bien PlayStation ya había llevado algunas de sus franquicias a PC, el que ahora llegue ‘God of War’ le da una mayor relevancia a su nueva iniciativa.

Pues estamos hablando del que es considerado el mejor juego de PS4 y uno de los mejores de la generación pasada; así de importante es ‘God of War’.

God of War

Es cierto que ‘God of War’ en PC no cambia mucho en su sustancia, la historia y el gameplay son los mismos, no se añadió nada nuevo realmente.

Sin embargo, la potencia de la PC hace que ‘God of War’ se mantenga fresco gracias a darle una calidad estética nunca antes vista.

Dejemos de lado las introducciones y pasemos a los pormenores de ‘God of War’ en PC.

¿De qué trata ‘God of War’?

Como ya mencionamos, la historia de ‘God of War’ en su versión de PC se mantiene tal cual la pudimos ver en PS4.

Luego de acabar con Zeus, Kratos trata de vivir tranquilo en las tierras nórdicas al lado de su esposa e hijo, Atreus; sin embargo, todo se tuerce tras la muerte de la mujer.

Kratos y Atreus se embarcarán en un viaje para regar las cenizas en la montaña más alta de Midgard; el panteón nórdico al parecer tendrá algunas cuentas pendientes con el espartano.

La historia de ‘God of War’ es redonda por donde quiera que se le mire, con grande personajes y mostrando una nueva faceta de Kratos, ahora como padre que trata de redimirse a sí mismo.

God of War

Además de que Santa Monica y Cory Barlog demuestran que conocen a la perfección la saga de ‘God of War’, insertándola de manera adecuada en el mito nórdico.

Cosa que se ve potenciada con el gran trabajo de voz; hay que mencionar que en PC, a diferencia de PlayStation, puedes escoger el idioma en que quieres escuchar los diálogos de ‘God of War’.

Ahora que si esperas una expansión a la campaña de ‘God of War’ ahora que salió en PC, lamentamos decirte que eso no sucederá.

Desde el inicio Cory Barlog aseguró que la experiencia de ‘God of War’ fue completada desde su lanzamiento; cosa que cumplió el estudio al no sacar DLC o expansiones en meses subsecuentes.

¿Cómo se juega ‘God of War’ en PC?

‘God of War’ es un juego de acción que fue pensado originalmente para una consola, si bien cuenta con un mapeo de controles para ratón y teclado, no es la mejor configuración.

La acción de ‘God of War’ siempre es rápida e intensa; a menos que seas un veterano de la PC, recomendamos que vincules un control a tu equipo para tener la mejor experiencia.

Si bien muchos no gustan de usar controles en PC porque estos a veces tiene lag, mientras jugamos ‘God of War’ no notamos un retraso significativo en el juego.

Si acaso algunas micras de segundo que en realidad no afectan el desarrollo de lo que acontecía en la pantalla con Kratos y Atreus en esta versión de ‘God of War’.

God of War

Hay que mencionar que jugamos ‘God of War’ en un equipo que no está pensado para gaming, podemos decir que era una máquina regular hasta cierto punto.

Es de suponer que en plataformas especializadas, ‘God of War’ tendrá una respuesta en sus controles más exacta.

Fuera de esto, podemos decir que PlayStation hizo un gran trabajo al traspasar la acción visceral de ‘God of War’ a la PC sin afectar en demasía su esencia.

Pero, así como con la historia, tampoco se tuvo una renovación radical; ‘God of War’ en su gameplay es prácticamente igual que en PS4, para bien o para mal.

¿Cómo se ve ‘God of War’?

La parte que sí cambió sustancialmente en ‘God of War’ al llegar a la PC: los gráficos. Hay que decirlo de manera concreta, el juego se ve espectacular.

Si ‘God of War’ ya era un despliegue técnico impresionante en PS4, en PC lleva esto un paso más allá al hacer uso de toda la potencia de procesamiento.

De nueva cuenta, tengan en mente que hablamos desde una máquina que no está pensada para juegos, aún así logró dar una calidad gráfica destacable.

Las texturas en ‘God of War’ de PC están mejor definidas, lo mismo que las fuentes de luz y los efectos de partículas.

God of War

Es cierto que en medio de la batalla de ‘God of War’ se te olvida todo el aspecto estético; aún así, este es un deleite en las zonas de mayor calma.

Tal es el caso del lago donde esta la “Serpiente del Mundo”, así como las cinemáticas, donde podemos apreciar mejor el diseño de personajes de ‘God of War’.

Obviamente la recomendación en jugar ‘God of War’ en un equipo de gama alta; pero si no es tu caso, aún así tendrás un buen apartado gráfico.

Basta decir que la optimización de ‘God of War’ es lo suficientemente buena como para que la parte gráfica no afecte el gameplay; todo es muy fluido y sin bajas desastrozas de cuadros por segundo.

¿Vale la pena ‘God of War’ en PC?

Aquí hay que dejar en claro dos cosas, si ya jugaste ‘God of War’ en PS4 y esperas que la versión de PC te entregue algo diferente, lamentamos decirte que no es el caso.

Repetimos, ‘God of War’ en PC es esencialmente el mismo juego que salió en 2018, con la misma historia sin agregar nada nuevo y un gameplay en el mismo sentido (aunque no por eso deja de ser excelente narrativa y sistemáticamente hablando).

Así que si esperas algo diferente del ‘God of War’ de consolas, tal vez te decepciones un poco.

God of War

Ahora que si nunca tuviste la oportunidad de jugar ‘God of War’, no tienes que dudar ni un momento en hacerte con esta obra para PC.

Aunque ya hayan pasado casi 4 años desde su lanzamiento, ‘God of War’ no ha envejecido ni un día, y el tratamiento gráfico para PC eleva aún más esta gran obra.

Si quieres empezar bien el año en términos de videojuegos, en lo que llegan el resto de lanzamientos fuertes, ‘God of War’ en PC es la mejor manera de dar inicio a este nuevo ciclo.