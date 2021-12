Ya habrían filtrado cuándo se estrena ‘God of War: Ragnarök’; se trata de uno de los juegos más esperados para el PS4 y PS5.

Según la cuenta de Twitter “PlayStation Game Size”, la base de datos de PlayStation Store arroja que ‘God of War: Ragnarök’ llegaría el próximo 30 de septiembre de 2022 .

Es decir, ‘God of War: Ragnarök’ está a menos de un año de su lanzamiento oficial, si hacemos caso a esta supuesta filtración; cosa que hará feliz a más de un fan de PlayStation.

Fecha de lanzamiento God of War Ragnarok (@PlaystationSize)

De acuerdo con la base de datos de PlayStation, God of War: Ragnarok saldrá el 30 de septiembre de 2022. PlayStation Game Size

Claro, hay que tomar todo con pinzas, pues ni PlayStation ni el estudio de Santa Monica han mencionado algo claro acerca de la fecha de lanzamiento de ‘God of War: Ragnarök’.

De hecho la información oficial de ‘God of War: Ragnarök’ es muy escasa, fuera de lo presentado en el Showcase de PlayStation de este 2021, no se han dado más detalles del juego.

No obstante, analistas señalan que aunque esta no sea la fecha de lanzamiento oficial de ‘God of War: Ragnarök’; es probable que PlayStation sí tenga pensado estrenar el juego entre finales de 2022 y principios de 2023.

‘God of War: Ragnarök’ se iba a estrenar originalmente en 2021

La fecha de lanzamiento de ‘God of War: Ragnarök’ es algo que le importa mucho a los fans del juego, sobretodo a aquellos que compraron un PS5.

Y es que ‘God of War: Ragnarök’ fue anunciado originalmente para llegar en 2021 a la consola de actual generación de Sony, esto durante la revelación de la plataforma.

Sin embargo, ‘God of War: Ragnarök’ se tuvo que retrasar de manera indefinida sin dar muchas explicaciones (aunque se cree que fue por la pandemia del Covid-19).

Santa Monica y PlayStation jamás dieron una posible ventana de lanzamiento nueva para ‘God of War: Ragnarök’, a pesar de que es un título por demás esperado por la comunidad.

Más aún cuando se ha mencionado que ‘God of War: Ragnarök’ será el final de la nueva saga del juego, algo que sorprendió a muchos, tomando en cuenta que la trama griega duró casi 10 años con 6 juegos en total.

Por lo que la expectativa está a tope con ‘God of War: Ragnarök’, siendo para muchos el primer gran juego que tendría el PS5, a pesar de que habrá una versión para PS4.

Con información de Twitter.