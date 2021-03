HBO presentó tres títulos tentativos para estos spin-offs: ‘The 9 Voyages’, ‘Flea Botton’ y ‘10,000 Ships’

Luego de ocho exitosas temporadas, la serie de ‘Game of Thrones’ llegó a su fin en 2019. Aunque la última temporada dejó un sabor agridulce entre la crítica y los fanáticos, la cadena HBO confía en la popularidad del mundo de George R.R. Martin y recientemente, anunció que planea tres nuevos spin-offs para expandir este universo fantástico.

De acuerdo con ‘The Hollywood Reporter’, HBO ya está preparando tres spin-offs de ‘Game of Thrones’, que tienen como títulos tentativos ‘The 9 Voyages’, ‘Flea Botton’ y ‘10,000 Ships’.

De los tres spin-offs de ‘Game of Thrones’, solamente ‘The 9 Voyages’ cuenta con un equipo creativo

El spin-off ‘ The 9 Voyages ’ seguirá los grandes viajes en el mar realizados por Corlys Velaryon, también conocido como la Serpiente Marina. Este personaje aparecerá en la serie precuela ‘House of the Dragon’ interpretado por Steve Toussaint

Por otro lado, el spin-off ‘ 10,000 Ships' narrará la historia de la princesa Nymeria después de su derrota por el dominio valyrio. En los libros, se la representa como un personaje particularmente astuto e inteligente, capaz de comandar ejércitos para que cumplan sus órdenes.

Además, el spin-off ‘Flea Botton’ situado en uno de los barrios de clase baja de King's Landing, que tiene personajes conocidos como Davos Seaworth (Liam Cunningham) y Gendry Baratheon (Joe Dempsie).

Estas nuevas producciones de ‘Game of Thrones’ se unen a una posible adaptación de ‘Tales of Dunk & Egg’

Hasta el momento, HBO no ha dado a conocer fecha de estreno alguna, por lo que habrá que esperar para conocer mayores detalles de estas nuevas producciones.

De los tres spin-offs, el proyecto ‘The 9 Voyages’ parece estar más desarrollado ya que cuenta con un equipo creativo a bordo comandado por Bruno Heller, creador de la serie ‘Roma’, mientras que los otros dos todavía son ideas que se están explorando sin escritores adjuntos todavía.

Estas nuevas producciones se unen a una posible adaptación de las novelas de Martin ‘Tales of Dunk & Egg’, que también se está discutiendo en HBO, y una posible serie animada de ‘Game of Thrones’, que es una posibilidad para HBO Max.

La noticia de estos nuevos proyectos basados en el mundo de ‘Game of Thrones’ surgen después de que el director de contenido de HBO y HBO Max, Casey Bloys, le dijera al sitio ‘Deadline’ que la cadena de televisión ha estado discutiendo sobre varias áreas para desarrollar en esta épica fantástica.