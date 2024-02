Luego de que Rebecca Ferguson revela que un “actor idiota” la hizo llorar, el actor Dwayne Johnson sale a su defensa y quiere venganza, así como ya algunos se preguntan si ¿fue en Duna Parte 2?

La actriz sueca Rebecca Ferguson -de 40 años de edad- se está robando los reflectores en medio del estreno de Duna Parte 2 en cines.

Luego de que Rebecca Ferguson hiciera reveladores declaraciones que destaparon a un “actor idiota”, mismo que la hizo llorar, pero que también la enseño a no quedarse callada.

Rebecca Ferguson, una de las estrellas protagonistas de Dune Parte 2 se ha sincerado revelando una de sus peores experiencias trabajando en el cine.

A través de una entrevista en el podcast Reign with Josh Smith, la actriz Rebecca Ferguson se sincero al hablar del “actor idiota” la hizo llorar y de quien no reveló su nombre.

“Hice una película con una co-estrella absolutamente idiota, y este ser humano era tan inseguro y estaba tan enfadado porque no podía sacar sus escenas. Y creo que yo era muy vulnerable y estaba muy incómoda, me gritó y salí llorando del set”.

Incluso, Rebecca Ferguson contó cómo es que este “actor idiota” la puso en vergüenza de todos en el set, cuestionándole ser actriz.

“Esta persona literalmente me miró delante de todo el equipo y me dijo ¿Y te llamas actriz? ¿Esto es con lo que tengo que trabajar? Me quedé ahí de pie rompiendo, porque esta persona era la número uno, no había una red de protección para mí.”

