Duna Parte 2 llega 3 años después que su primera entrega se convirtiera en éxito moderado para Warner Bros. Discovery en tiempos de pandemia.

Ahora con los cines al tope de su capacidad, se espera que Duna Parte 2, liderada por un Timotheé Chalamet de 28 años de edad, tenga un desempeño mayor que la anterior.

Las cosas no parecen fáciles en una industria que viene de un año lleno de fracasos, donde la gente espera un gran evento que valga la pena ir al cine.

Sin embargo, parece que esta obra tiene todo para superar ese reto, pues sin duda es la película más grande del año.

En esta reseña te daremos las 5 razones del por qué Duna Parte 2 es la película más grande del año:

Duna Parte 2 arregla un poco el ritmo de la primera Duna Parte 2 es visualmente espectacular Duna Parte 2 no es una película sobre héroes Duna Parte 2 es épica al estilo de las grandes películas bíblicas Duna Parte 2 demuestra que Timotheé Chalamet puede protagonizar grandes producciones

Duna Parte 2 arregla un poco el ritmo de la primera

Comencemos aclarando que Duna Parte 2 arregla un poco el ritmo de la primera, la cual fue calificada de lenta y aburrida.

Razones no faltaban, se podía decir que eran casi 3 horas donde no pasaba nada. En Duna Parte 2 las cosas ya no son así, por lo menos en gran parte.

Si bien se mantiene el estilo contemplativo y algunos conflictos tienen una resolución un tanto anticlimática, ahora tenemos una mejor amalgama de tramas que se entrelazan para darnos una historia más completa.

Hay varios hilos dramáticos sucediendo al mismo tiempo, lo que hace que se sienta que ahora sí hay un gran avance en lo que pasa con el relato de Paul Atreides.

Asimismo se le imprimieron más escenas de acción, sobre todo en el último acto; mismas que suman bastante a la forma narrativa.

Aún así la película exige mucha paciencia y dedicación del público que la vaya a ver.

Dune: Parte 2 (Warner Bros. Discovery)

Duna Parte 2 es visualmente espectacular

Donde no puede haber debate es en el hecho de que Duna Parte 2 es visualmente espectacular.

Todas las tomas y secuencias de la película demuestran una maestría a nivel audiovisual de parte de Denis Villeneuve de 56 años.

Te puede mostrar de manera perfecta desde la inmensidad y caos de una batalla, hasta la intimidad de las tiendas de los Fremen, sin perder el estilo estético.

Sin olvidar que los efectos especiales son perfectos, pues logran transmitirte esa verosimilitud del mundo de Duna.

No se ve como algo fantástico, sino como un universo que podría tener una realidad.

Duna Parte 2 (Warner Bros. Discovery)

Duna Parte 2 no es una película sobre héroes

Así como el libro que adapta, Duna Parte 2 no es una película sobre héroes, no hay bien contra el mal; sino una lucha de fuerzas políticas, sociales e ideológicas.

Duna Parte 2 aterriza todos los elementos de ciencia ficción y fantasía en una trama que se siente muy cercana a nuestro mundo.

Donde lo que impera, más que el honor, el deber, lo bueno o lo malo, es la búsqueda de poder por parte de varias facciones, donde se utilizan todos los recursos para obtenerlo.

Sea un basto ejército y arsenal, o las creencias religiosas de todo un pueblo; sin importar el daño colateral y la corrupción que esto pueda traer.

Dune parte 2 (Warner Bros. Pictures)

Duna Parte 2 es épica al estilo de las grandes películas bíblicas

Aunque técnicamente es un blockbuster, Duna Parte 2 es épica al estilo de las grandes películas bíblicas.

Duna Parte 2 está más cerca de lo que es Ben-Hur a cualquiera de las grandes producciones que se hayan lanzado en los últimos 20 años.

El espectáculo, la hechura y el sentimiento que ofrece es de ese nivel; lo único que podría compararse en palabras modernas es la trilogía de El Señor de los Anillos.

Lo mencionamos con la primera entrega y ahora lo volvemos a repetir; se trata de cine en estado puro, tanto para bien, como para mal.

Duna Parte 2 (Warner Bros. Discovery)

Duna Parte 2 demuestra que Timotheé Chalamet puede protagonizar grandes producciones

Finalmente hay que hablar del gusano gigante en la habitación, Duna Parte 2 demuestra que Timotheé Chalamet puede protagonizar grandes producciones.

No es que Zendaya de 27 años de edad, Florence Pugh de 28 años de edad o Austin Butler de 32 años de edad no aporten a la película; las actrices y el actor logran interpretaciones impresionantes.

Sin embargo es Timotheé Chalamet quien carga con todo el peso de la producción y logra entregar una excelente actuación.

Sobretodo si uno ve Wonka y Duna Parte 2, notará los diferentes tonos en que se desenvuelve; dando dos personalidades diferentes bastante marcadas.

Con esta película demuestra que es uno de los mejores de su generación, más allá de cualquier opinión personal que tengamos de él.

Dune 2 (Warner Bros. Discovery)

¿Duna Parte 2 vale la pena?

Dejémoslo en claro, si no te gustó la primera es poco probable que te guste Duna Parte 2.

El estilo es el mismo, la acción aún es reducida comparada con otras películas y se podría decir que en momentos abusa de lo contemplativo.

Sin embargo, esa es la belleza de Duna Parte 2, lo que la diferencia de otras obras del género y de esas super producciones que se esfuerzan lo mínimo posible.

Estamos hablando de un espectáculo cinematográfico completo, la consagración de Timotheé Chalamet como actor y Denis Villeneuve como director.

Un tipo de blockbuster que posiblemente no volvamos a ver en mucho tiempo.