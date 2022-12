Tal y como se mostró en el inicio del Capítulo 4 de Fortnite (además de dar un teaser previo), este 16 de diciembre el contenido de My Hero Academia llegó al battle royale de Epic Games.

Como en otras colaboraciones, la de My Hero Academia con Fortnite agrega nuevos skins, objetos misiones y gestos, entre otras cosas.

En total, tenemos 4 personajes de My Hero Academia en el juego: Izuku Midoriya, All Might, Katsuki Bakugo y Ochaco Uraraka.

A continuación te daremos todos los detalles de esta colaboración entre Fortnite y My Hero Academia.

¿Cuáles son las misiones de My Hero Academia x Fortnite?

Desde este 16 de diciembre y hasta del mismo mes, Fortnite tendrá misiones especiales de My Hero Academia en los modos Batalla campal/Cero construcción, además de incluir la “Isla Gimnasio de entrenamiento de héroes (código de isla: 6917-7775-5190)”.

Quienes completen las misiones podrán conseguir PE y los siguientes objetos especiales:

Completen la misión “Ayuda a eliminar oponentes en la isla de Gimnasio de entrenamiento de héroes” para conseguir el aerosol Deku.

Completen la misión “Consigan puntos de rescate en la isla de Gimnasio de entrenamiento de héroes” para conseguir el aerosol Plus Ultra.

Completen un total de cuatro misiones de My Hero Academia para conseguir el emoticono Guante de Deku.

Completen un total de ocho misiones de My Hero Academia para conseguir la mochila retro Capa de la UA.

My Hero Academia x Fortnite (Epic Games)

Además en la isla de Gimnasio de entrenamiento de héroes, los jugadores podrán elegir una de tres clases, para competir en combates entre equipos en dos escenarios de arena diferentes.

Podrán conseguir puntos de rescate con eliminaciones o al capturar las zonas que aparecerán de forma aleatoria por la arena.

Los jugadores que consigan una eliminación obtendrán un punto, mientras que el mantener una zona otorga cinco puntos. El primer equipo que consiga 100 puntos de rescate gana.

Para entrar en el Gimnasio de entrenamiento de héroes, seleccionen el cuadro “Gimnasio de entrenamiento de héroes” en la pantalla Descubrir o ingresen el código de isla 6917-7775-5190.

My Hero Academia x Fortnite (Epic Games)

¿Cómo conseguir las skins de My Hero Academia en Fortnite?

Como ya mencionamos, Fortnite agregó 4 skins de My Hero Academia: Midoriya, Bakugo, All Might y Uraraka; todos con su traje de batalla.

Todas las skins, así como sus ítems relacionados, sólo estarán disponibles en la Tienda de Objetos de Fortnite, en los siguientes precios:

Paquete de la clase 1-A

Skin de Izuku Midoriya

Mochila Figura de All Might

Skin de Katsuki Bakugo

Mochila granada

Skin de Ochaco Uraraka

Mochila Propulsor de Uravity

Precio: 2.800 Monedas V

My Hero Academia x Fortnite (Epic Games)

Paquete de All Might

Skin de All Might

Mochila Director Nezu

Pico Justiciera de All Might

Gesto símbolo de la paz

Precio: 2.200 Monedas V

My Hero Academia x Fortnite (Epic Games)

Paquete de equipamiento de la clase 1-A

Pico Hacha de Látigo negro

Pico Mazo explosivo

Pico Martillo de Uravity

Gesto apuntes de héroes

Precio: 1.500 Monedas V

En total necesitas 6500 Monedas V para desbloquear todo el contenido de My Hero Academia; si no tienes en tu reserva, el paquete de 13500 Monedas V tiene un costo en la tienda de 1699 pesos.

¿Qué más trae la colaboración de My Hero Academia y Fortnite?

Además de lo anterior, My Hero Academia x Fortnite agrega suministros de All Might, lo cuales son entregados en toda la isla de manera aleatoria en los modos tradicionales del juego.

Si bien la mayoría de suministros son objetos para el casillero, si tienes suerte puedes obtener el Smash de Deku, el cual es un poder especial que te permite derribar estructuras y enemigos de un golpe.

Este ataque también está disponible en las máquinas expendedoras de My Hero Academia; con lo que tienes opciones para tratar de hacerte con él.