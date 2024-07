Flintlock: The Siege of Dawn es el nuevo juego de A44 Games que está listo para estrenarse, y sin duda alguna es un RPG soulslike que no le pide nada a los grandes títulos.

El próximo 18 de julio se estrenará Flintlock: The Siege of Dawn, el nuevo videojuego de A44 Games que trae una nuyeva propuesta, pero que también da grandes referencias.

Pues el juego de Flintlock: The Siege of Dawn comienza con una historia que se irá desarrollando a lo largo del juego, en donde se debe asumir el control de Nor Vanek, la protagonista.

En Flintlock: The Siege of Dawn se explica que ella será la encargada de salvar a la humanidad y luchar contra los antiguos dioses.

Pero será precisamente en Flintlock: The Siege of Dawn que un dios de nombre Enki, similar a un zorro, uno de ellos quien le brinde habilidades sorprendentes.

Conforme avanzas en la historia, el nivel de dificultad sube, pero aún así mantiene los clásicos puzzles y acertijos para avanzar dentro de la trama.

En cuanto a gráficos, Flintlock: The Siege of Dawnno le pide nada a los grandes RPG soulslike aunque tal vez no está a la altura de un diseño cinematográfico.

Flintlock: The Siege of Dawn (A44 Games)

Flintlock: The Siege of Dawn hará que domines las combinaciones en el juego

Si bien el nivel de dificultad en Flintlock: The Siege of Dawn es elegible como la mayoría de los juegos, al ser un soulslike deberás dominar todas las técnicas.

Estas se irán aprendiendo desde el primer momento con el tutorial, sin embargo hay que tener en cuenta que existen vastas combinaciones con el control -o teclado de ser el caso-, para que los poderes de Nor sobresalgan y no te maten.

Aunque una vez que te acostumbras a los básicos, el combate dentro de Flintlock: The Siege of Dawn es bastante intuitivo y va fluyendo conforme a la marcha.

Cabe mencionar que Flintlock: The Siege of Dawn es un videojuego que se juega en tercera persona, por lo que la visualización del mapa, los enemigos y todo el entorno serán claves para dominar este RPG.

El sistema de lucha recuerda a clásicos como Assassin’s Creed o Dark Souls, lo cual hacen más sencillo el aprendizaje, pero aún así en Flintlock: The Siege of Dawn no hay que bajar la guardia.

Flintlock: The Siege of Dawn (A44 Games)

Flintlock: The Siege of Dawn (A44 Games)

La lucha en equipo con Enki es clave en Flintlock: The Siege of Dawn

Si bien la protagonista Nor recibe bendiciones de Enki al otorgarle parte de sus poderes, también se podrá usar a este dios zorro como parte estratégica en los combates.

Es decir que la lucha en Flintlock: The Siege of Dawn será en equipo, especialmente contra los dioses o combatientes muy fuertes.

Pues habrá un indicador después de que Enki ataque que le permitirá a Nor utilizar las habilidades mágicas que ha adquirido y poder derrotar al adversario.

Además, como en muchos de los RPG Soulslike, habrá un árbol de habilidades que conforme se vayan desbloqueando, decidirás en qué áreas desarrollar más tus ventajas, potenciarlas y más.

Flintlock: The Siege of Dawn (A44 Games)

Flintlock: The Siege of Dawn vale la pena para qienes buscan engancharse al mundo del RPG soulslike

Si bien no es una historia que pueda explotar la mente, los elementos visuales, la dinámica en batalla y las habilidades que puedes invocar al máximo, hacen de Flintlock: The Siege of Dawn un gran título para este 2024.

Especialmente para aquellos que desean tener una nueva obsesión para el mundo RPG soulslike, o para quienes simplemente no quieren tener esas interminables y difíciles misiones en los juegos abarcan este género.

Aunque eso si, Flintlock: The Siege of Dawn cuenta con tres niveles de dificultad pero, para ir empezando es recomendable siempre incluirá en el primero que podría considerarse como un nivel “normal” dentro del mundo de los videojuegos.