‘FIFA 22′ podría ser el último tras desacuerdo económico con EA, el cual iría en el tono del costo de la licencia de derechos con el órgano rector del futbol.

De acuerdo con The New York Times, EA y la FIFA estarían estancados en negociaciones para renovar su acuerdo en relación al popular videojuego de futbol.

Al parecer FIFA le estaría pidiendo a EA la cantidad de mil millones de dólares por los derechos (20 mil millones de pesos), que se tendrían que pagar cada 4 años.

FIFA 22 (Electronic Arts)

Además la FIFA querría quitarle a EA el control sobre la licencia, lo que daría pie a que el organismo pueda cerrar acuerdos con otras desarrolladoras.

Es decir, otras compañías de videojuegos podrían acercase a la FIFA para cerrar un acuerdo para tener equipos, jugadores y torneos oficiales en sus interactivos, quitándole parte de su atractivo al juego de EA.

Por su parte, EA desea que no haya modificaciones en el acuerdo, pues quiere explotar más la franquicia con productos digitales y presencia en al escena de los esports.

EA y FIFA tienes unos meses para arreglar la situación, pues el contrato actual termina tras el mundial de Catar 2022; de no tener un acuerdo, el próximo año no tendríamos un ‘FIFA 23′.

¿EA dejará de hacer juegos de futbol si no llega a un acuerdo con FIFA?

Muchos preguntan, ¿EA dejará de hacer juegos de futbol si no llega a un acuerdo con FIFA?, la respuesta rápida es no; EA no dejará de lado el futbol incluso si ya no tiene la licencia de la FIFA.

Previo a que se diera a conocer el reportaje de The New York Times, EA dio a entender que podría cambiarle el nombre a su saga ‘FIFA’ a partir del próximo año.

EA se mantendrá dentro del mundo del juegos de futbol; aunque ahora con una nueva franquicia que no contará con la licencia o nombre de la FIFA.

Podría pasar algo similar a lo que era ‘PES’, que se cierren acuerdos con ligas, equipos, jugadores y torneos individuales, que se combinarían con contenido original.

Pero todo manteniendo la estructura, gameplay y opciones que actualmente ofrecen los juegos de ‘FIFA’ desarrollados por EA (como el recién lanzado ‘FIFA 22′).

Hasta el momento, la saga ‘FIFA’ ha reportado ganancias de 20 mil mdd (411 mil mdp) ha EA, además el modo FUT ingresó 1200 mdd (24 mil mdp) sólo en 2020.

Con estos números es difícil que EA se despida de los juegos deportivos tan fácilmente.

Con información de The New York Times.