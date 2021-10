‘FIFA 22′: Futbol de nueva generación (RESEÑA)

Ha llegado ese momento del año, EA Sports nos trae ‘FIFA 22′, el cual llega con promesas de entregar una obra totalmente renovada.

Una vez que lo hemos probado podemos decir que ‘FIFA 22′ sí hace varias mejoras en aspectos un tanto criticados en antaño.

No es un título totalmente revolucionario; pero por lo menos ya no se siente como un copia y pega tan descarado de versiones anteriores.

FIFA 22 (Electronic Arts)

En general, ‘FIFA 22′ sigue siendo el simulador de fútbol con el mayor número de licencias oficiales en el mercado, contando con la mayoría de las ligas y equipos.

Además ‘FIFA 22′ mantiene los modos Carrera, FUT y VOLTA; pero con algunos cambios de calidad de vida.

Veamos entonces que es lo que tiene que ofrecernos este año ‘FIFA 22′.

¿Cuáles son las novedades que nos ofrece ‘FIFA 22′?

‘FIFA 22′ hace un gran cambio con respecto a sus predecesores y eso es el uso de la tecnología Hypermotion.

Gracias a Hypermotion, ‘FIFA 22′ nos entrega partidos más realistas y un mejor control de los equipos.

Las escuadras se sienten más organizadas, las tácticas tanto de defensa como en el ataque son más orgánicas y los jugadores reaccionan mejor en el campo.

Incluso se nota un cambio en la recepción de balón y el sprint, lo que hace a ‘FIFA 22′ más realista en gran parte de sus aspectos.

FIFA 22 (Electronic Arts)

Otro punto que mejora Hypermotion es a los porteros. Una de las quejas habituales era que estos no reaccionaba natural o que eran muy fáciles de engañar.

Esto ha cambiado para bien en ‘FIFA 22′; los porteros ahora tienen más movimientos, formas de encarar a los jugadores y están mejor posicionados.

Es más difícil el acercarte a ellos y engañarlos con una finta, pues reaccionan mejor a lo que intentes.

Aunque no todo es perfecto. Una de las novedades que prometía ‘FIFA 22′ era que cada uno tendría su personalidad personalidad; pero todos se comportan casi igual.

FIFA 22 (Electronic Arts)

También hay que señalar que ‘FIFA 22′ ha bajado el nivel de rapidez, intentado quitar la ventaja a aquellos que son muy rápidos y hábiles, y premiando el juego en equipo.

La velocidad actual hace que sea más disfrutable y se pueda pensar en mejores técnicas; aunque a muchos no les gustará por estar acostumbrados a algo más rápido y dinámico.

Aún así, ‘FIFA 22 no se siente como algo que cambie enormemente el gameplay. No es un juego más complejo donde tengas que rediseñar completamente tus estrategias.

¿Qué modos nos ofrece ‘FIFA 22′?

Como ya mencionamos, ‘FIFA 22′ nos ofrece los mismos modos que en su edición del año pasado.

El Modo Carrera de ‘FIFA 22′ es donde hay más cambios, el más importante (y que se pidió por mucho tiempo) es el regreso de la creación de tu propio equipo.

‘FIFA 22′ te permite crear tu propia escuadra para ascender a lo más alto a base de esfuerzo y juventud.

Otra cosa que tenemos en ‘FIFA 22′ son los logros personales de los jugadores, que tienes que cumplir para ir avanzando en la titularidad del equipo.

FIFA 22 (Electronic Arts)

Lo malo es que a veces los retos no están adecuados y tu progresión está tan apegada a los logros que aunque hagas 3 goles, si no hiciste 3 pases, no serás titular.

VOLTA de ‘FIFA 22′ agregó una serie de “ataques especiales”: Golpe Poderoso, Ritmo Puro o Entrada Agresiva, que se irán cargando en torno al juego.

Es una novedad curiosa; pero no representa un cambio sustancial. De igual manera ahora hay retos de fin trucos, divertido pero demasiado casual para mantenerte entretenido.

FUT de ‘FIFA 22′ tampoco a tenido un cambio tan drástico, sólo algunas mejoras de calidad y poder ver lo que trae el sobre que vas a comprar.

¿Vale la pena ‘FIFA 22′?

‘FIFA 22′ es un juego de transición, se nota que están trabajando en lo que vendrá para la nueva generación; pero de momento está muy verde.

Tiene cambios de calidad de vida y se siente una diferencia con su antecesor; aunque no demasiada. Sí, en algunos casos se siente que estás jugando el del año pasado.

FIFA 22 (Electronic Arts)

Si eres un fan de la saga y quieres tener y experimentar lo nuevo te recomendamos que no dudes y te hagas con ‘FIFA 22′

Ahora bien, si buscas en este título el cambio prometido que vendrá a revolucionar la saga; más vale que lo pienses dos veces, pues no hay una innovación tan sustancial.