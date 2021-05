‘Far Cry 6’ revela su fecha de lanzamiento (VIDEO)

‘Far Cry 6′ saldrá en este 2021, eso es lo que anunció Ubisoft durante la revelación este 28 de mayo del primer gameplay extendido del juego.

‘Far Cry 6′ estará disponible en consolas actuales y PC el próximo 7 de octubre de 2021 con todas las ediciones (físicas y digitales) anteriormente anunciadas.

Además de dar la fecha de lanzamiento, Ubisoft nos dejó ver cómo será el nuevo título de la franquicia, del cual sólo conocíamos pequeños adelantos.

De nueva cuenta nos presentan a Anton Castillo, el Presidente de Yara, lugar donde se desarrollará a historia; asimismo podemos a la protagonista, Dani Rojas.

Otra cosa a destacar es el sistema “Resolver”, que se basa en usar cualquier cosa para crear un arma o ítem que nos ayude en la Revolución.

Esto significa que en ‘Far Cry 6′ prácticamente todo lo que esté en pantalla será un objeto personalizable y un arma en potencia, algo nunca antes visto.

‘Far Cry 6′ es la gran apuesta de Ubisoft para 2021

Si son asiduos a la industria de los videojuegos, habrán notado que antes de este anuncio de ‘Far Cry 6′, Ubisoft había mantenido un perfil bajo en anuncios.

Esto es muy extraño en la empresa, la cual siempre tiene algo que decir; esto se debería a que ‘Far Cry 6′ es su gran apuesta para 2021.

Fuera del remake de ‘Prince of Persia: The Sands of Time’, no hay otro título AAA de Ubisoft anunciado para este año, lo cual no es del todo malo.

Far Cry 6 (Ubisoft)

Esto significa que la desarrolladora está poniendo todo su empeño y recursos en darnos una obra a la altura de la franquicia y la reputación de la empresa.

A destacar también que desde su anuncio en 2020, ‘Far Cry 6′ llamó muy fuerte la atención del público en general, por su ambientación y villano.

De hecho surgieron varias teorías al respecto, pues se creía que este era una precuela del legendario ‘Far Cry 3′, cosa que después se desmintió.

Con información de Ubisoft.