‘Famicom Detective Club’; la aventura gráfica que le faltaba al Switch (RESEÑA)

En el lejano 1988, salió a la venta ‘Famicom Detective Club: The Missing Heir’ un juego de tipo investigación policial de la mano de Yoshio Sakamoto.

El siguiente año salió su secuela ‘The Girls Who Stands Behind’. A pesar de ser conocidos en Japón, nunca vieron la luz en el resto del mundo.

Ahora después de 30 años, la Gran N le dio una oportunidad a ‘Famicom Detective Club’ de llegar por fin a occidente a través del Switch.

Famicom Detective Club (Nintendo)

¿De qué trata ‘Famicom Detective Club’?

La historia de ‘Famicom Detective Club: The Missing Heir’ empieza cuando el protagonista despierta sin recuerdos al lado de un acantilado.

Después de hablar con la persona que lo encontró, regresa al lugar del accidente para investigar lo que había pasado.

Ahí ‘Famicom Detective Club’ presenta a su segundo personaje, Ayuma Tachibana, la cual informa que es un detective.

Nuestra labor es investigar el asesinato de Kiku Ayashiro, analizando pistas e interrogando a los posibles culpables.

Famicom Detective Club (Nintendo)

Por su parte, ‘Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind’ sirve como precuela de la historia.

Aquí Yoko Kojima, una estudiante de secundaria es encontrada sin vida con marcas en el cuello que indican un asesinato.

Ahora tendremos descubrir el culpable de este asesinato mientras lidiamos con historias de un caso muy parecido de hace 15 años.

Famicom Detective Club (Nintendo)

Si bien las historias son el cliché de la trama detectivesca; ambas son muy buenas y cumplen su objetivo.

Meten de lleno al jugador en el papel de investigador, donde toda la información es importante y un pequeño dato hace la diferencia.

¿Cómo se juega ‘Famicom Detective Club’?

La saga de ‘Famicom Detective Club’ es en su totalidad una novela gráfica, la cual el 90% del tiempo se basa en ir hablando con personajes.

La base de ‘Famicom Detective Club’ es hilar conversaciones y descubrir pistas entre las mismas.

Famicom Detective Club (Nintendo)

El otro 10% es investigar un poco el escenario, para encontrar datos o elemento que nos faltan para avanzar en la trama.

Al ser un remake, se siente la diferencia con el gameplay de una historia gráfica actual, ya que es más lenta y sin tanta interacción.

¿Cómo se ve ‘Famicom Detective Club’?

La parte gráfica de ‘Famicom Detective Club’ es bastante buena, al ser la mayoría de escenarios estáticos, los personajes no tienen mucho movimiento.

Esto permitió que todo el rediseño de ‘Famicom Detective Club’ se enfocara en darle un realce a personajes, escenarios y animación.

Se podría comparar con la calidad de algún animé con buen presupuesto, lo que logra una gran inmersión para el jugador.

Famicom Detective Club (Nintendo)

La parte sonora es buena, se grabaron todos los sonidos en una mejor calidad y las voces son adecuadas.

El único detalle es que el audio sólo está en japonés, lo cual no es malo; pero se hubiera agradecido una localización.

Podemos decir que el apartado sonoro no rompe con la esencia del juego; pero tampoco es algo memorable.

‘Famicom Detective Club’ es un juego para pasar el rato sin mayor pretención

‘Famicom Detective Club’ contiene historias buenas y entretenidas, con varios giros de trama bien implementados.

Aunque no son algo novedosas ni te sorprenderán, aun así te divierten un muy buen rato, al ser el remake de una aventura gráfica.

Claro, no es perfecto; debería tener soporte para más idiomas, no sólo voces en japonés y textos en inglés.

Famicom Detective Club (Nintendo)

Además que no hay una lógica en ciertas interacciones, a veces tienes que preguntar 3 veces lo mismo a un personaje.

Esto para que responda algo diferente y puedas avanzar con la trama; si no te dedicas a explorar cada opción varias veces, puedes quedar atorado.

La saga ‘Famicom Detective Club’ es buena a pesar de todo; si querías probarla es el momento de darle una oportunidad.