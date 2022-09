Tras más de un año de su estreno en cines de Japón y en streaming a nivel mundial, por fin llega a cines de México, Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time.

Hay pocas franquicias que han influenciado a tantas generaciones como Evangelion, desde su estreno en 1995 hasta la actualidad ha cosechado incontables fans alrededor del mundo.

El final original de Evangelion ha tenido múltiples interpretaciones durante más de 25 años; algunas más acertadas que otras tanto por fans, como por el mismo autor.

Evangelion 3.0+1.0 (Studio Khara)

Ahora luego de un manga, un anime, dos películas en los 90′s y un remake llega Evangelion 3.0+1.0, la película que cierra completamente y explica los cabos sueltos de la trama.

Estamos ante el final definitivo de Evangelion, el que cerrará toda la saga y que, luego de mucho sufrimiento, por fin deja a Hideaki Anno descansar de la obra que tanto le ha dado para bien y para mal.

¿Evangelion 3.0+1.0 le da un final adecuado a la franquicia? A continuación te lo diremos.

¿De qué trata Evangelion 3.0+1.0?

Evangelion 3.0+1.0 se sitúa 15 años después de los eventos de Evangelion 3.0, donde dejamos un mundo al borde de la destrucción, con un puñado de refugiados del último casi impacto.

La gente intenta sobrevivir, con Shinji, Asuka y Rei intentando rehacer su vida, su presente y futuro y aunque no es fácil, pues el joven Ikari no logra superar todo lo que ha pasado y hecho hasta e momento.

Lo cual desencadena a una trama ya conocida; pero que ahora en Evangelion 3.0+1.0 busca llegar a una conclusión ante la ofensiva total por parte de Misato y los que se opusieron a Gendo, para así acabar de una vez por todas con los impactos.

Lo primero que hay que mencionar es que Evangelion 3.0+1.0 no es tan pesada como The End of Evangelion, a pesar de que dura casi 3 horas de metraje.

Evangelion 3.0+1.0 (Amazon Prime Video / Tomada de video)

Por el contrario, si ritmo es bastante fluido y a pesar de que sí mete conceptos un tanto complejos, Evangelion 3.0+1.0 es bastante digerible; aunque funciona mejor si has visto toda la saga hasta ahora.

Curiosamente, en una manera similar al Snyder Cut, el mensaje de Evangelion 3.0+1.0 es el mismo que The End of Evangelion, aunque la forma en la que se llega a este es diferente.

Sobretodo porque le da un mayor trasfondo a personajes que en su momento fueron olvidados en el final original, como Asuka y Gendo Ikari.

Partiendo de manera perfecta a Evangelion 3.0+1.0 en dos partes, una centrada en Shinji, y otra en el resto de personajes clásicos de esta querida franquicia.

Evangelion 3.0+1.0 (Studio Khara)

Aunque no se salva de tener algunos problemas argumentales, como al dejar de lado a todos los personajes que fueron introducidos a lo largo del Rebuild, incluida Mari.

Pues aunque la piloto del Eva-08 da indicios de ser bastante relevante, con una historia fuerte detrás; no se llega a abordar del todo en realidad, pareciendo que tiene relevancia porque Studio Khara la tenía que usar de alguna forma.

¿Qué tal se ve Evangelion 3.0+1.0?

Evangelion 3.0+1.0 es una delicia audiovisual como pocas veces se ha visto en el cine animado; a pesar de su larga duración, la calidad estética no baja en ningún momento.

En el apartado visual es excelente, Evangelion 3.0+1.0 fue cuidada hasta el último detalle, sobre todo los efectos de la última parte de la película, que sirven también como hilo narrativo de lo que nos cuenta la trama.

Todo en Evangelion 3.0+1.0 tiene un por qué y esto sirve como una interpretación del mismo argumento, dando pie a teorías e interpretaciones personales.

Evangelion 3.0+1.0 (Studio Khara)

El apartado musical es fenomenal, con melodías orquestadas, lo cual ya es una tradición en la franquicia; además de traer algunas piezas de la música clásica del siglo XIX.

A mencionar que Evangelion 3.0+1.0 sólo se exhibe en japonés con subtítulos, a pesar de que existe le versión con doblaje latino.

Si eres purista, te podemos decir que las voces en su idioma original son de lo mejor, trayendo a todos los actores y actrices de regreso, incluida la legendaria Megumi Hayashibara.

¿Vale la pena Evangelion 3.0+1.0?

Con la gran cantidad de fans que tiene la franquicia actualmente, es casi imposible darle gusto a todo el público; pero Evangelion 3.0+1.0 casi lo logra.

Tanto en el apartado estético, como el argumental y el desenlace en sí, Evangelion 3.0+1.0 cierra de manera afortunada una obra que se ha mantenido vigente casi 3 décadas.

Claro, no podemos pasar por alto las manchas en Evangelion 3.0+1.0, como personajes no desarrollado, escenas de relleno y un exceso de fanservice.

Evangelion 3.0+1.0 (Studio Khara)

Pero esos detalles no pueden opacar el gran trabajo de esta entrega que tardó años en salir a la luz.

No sabemos si con Evangelion 3.0+1.0, Hideaki Anno por fin dejará descansar a Shinji y compañía, pues a inicios de siglo el autor declaró que no volvería a tocar a su creación, que la detestaba; sólo para regresar unos años después.

Mientras eso sucede (o no), sólo resta decir “Adiós a todos los Evangelion”.