La Casa del Dragón temporada 2 estrena tráiler a la par del anuncio de The Rings of Power, igualmente para su segunda temporada.

La plataforma de streaming Max ha lanzado el tráiler final de su esperada temporada 2 de su serie La Casa del Dragón.

Mismo que ha dejado picados a los fans de la saga Game of Thrones, pues estamos a punto de ver la Danza de los Dragones en La Casa del Dragón.

Se revelan dos tráilers por bando de la segunda temporada de House of the Dragon (@@HouseofDragon / X)

La Casa del Dragón temporada 2 presenta impactante tráiler final

La Casa del Dragón ha calentado aún más los ánimos de los fans que esperan con ansias su estreno el próximo 16 de junio de 2024 en Max, tras un impactante tráiler final.

Impactante tráiler final de La Casa del Dragón temporada 2 que nos da una probada de Danza de los Dragones, donde vemos a varios de estos seres mitológicos en acción.

Así como este tráiler de La Casa del Dragón temporada 2 nos muestra como es que será la guerra entre los Negros, partidarios de Rhaenyra Targaryen, y los Verdes del bando de Aegon Targaryen, primogénito de Alicent Hightower.

Donde las lealtades se verán al filo, con el llamado a la guerra de los reinos en La Casa del Dragón. Además del llamado de la sangre por ocupar el Trono de Hierro, la sede del poder del Rey de los Siete Reinos.

¿La Casa del Dragón o The Rings of Power? Así han estrenado las series a la par sus tráilers para sus temporadas 2

No es solo una mera coincidencia que La Casa del Dragón y The Rings of Power hayan estrenado este mismo martes 14 de mayo de 2024 a la par sus tráilers para sus temporadas 2.

Luego de que por unas horas antes, la serie The Rings of Power estrenará su primer tráiler y revelara su fecha de estreno.

Para luego ver a La Casa del Dragón hacer lo propio con su tráiler final, una muestra cargada de muchos dragones.

Pues es bien sabido que tanto Max como Amazon Prime están dispuestos a enfrentarse por la audiencia con tal de tener la serie fantástica del momento.

Por lo que será este verano cuando al fin lleguen los estreno de La Casa del Dragón y The Rings of Power ambas en su temporada 2.

Primero los hará La Casa del Dragón temporada 2 el próximo 16 de junio de 2024 en la plataforma de Max.

Mientras que The Rings of Power temporada 2 estará llegando a Amazon Prime el próximo jueves 29 de agosto de 2024.