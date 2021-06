‘El Señor de los Anillos’ tendrá una nueva película; pero no será un live-action, en su lugar Warner Bros. y New Line Cinema producirán un anime.

Los estudios optarán por la animación japonesa para ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’, nombre del nuevo filme de ‘El Señor de los Anillos’.

El director será Kenji Kamiyama, quien trabajara en ‘Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’ y la nueva serie de ‘Ultraman’ para Netflix.

El Señor de los Anillos (Warner Bros.)

Los guionistas serán Jeffrey Addiss y Will Matthews, con una producción de Joseph Chou, conocido por su labor en el anime de ‘Blade Runner’.

De momento ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’ no tiene fecha de estreno, plataforma o posible elenco de voces.

Lo único que se aclaró es que esta historia no estaría ligada a la serie de ‘El Señor de los Anillos’ que está preparando Amazon para su plataforma de streaming.

¿De qué tratará la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’?

‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’ se ubicará varios siglos antes de ‘El Hobbit’ y el inicio de la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’.

Específicamente nos mostrará Helm Hammerhand, el rey de Rohan que construyera la fortificación de “El Abismo de Helm”, de ahí su nombre.

Según la mitología de ‘El Señor de los Anillos’, este gobernante pasó gran parte de su reinado en una guerra constante contra sus enemigos.

A diferencia de otros relatos y películas de ‘El Señor de los Anillos, este proyecto estaría enfocado más a la acción que a las aventuras épicas/fantásticas.

Con esto se pretende mostrar un aspecto nuevo de la Tierra Media que pocas veces se ha explorado en medios audiovisuales.

No obstante, los lectores y estudiosos de Tolkien conocen muy bien todo lo que implica ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’.

Con información de Variety.