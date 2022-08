El próximo 6 de agosto la División de Honor de League of Legends vivirá la final de su Clausura 2022, como parte del evento Ubeat Live MX Edición Zero, que se llevará a cabo en el Campo Marte de la CDMX.

La final de la División de Honor de League of Legends tendrá la revancha del torneo de Apertura, con The Kings enfrentando a Atheris Esports, con los primeros con favoritos para llevarse nuevamente el campeonato.

El enfrentamiento entre The Kings y Atheris Esports se llevará a cabo en el escenario principal de Ubeat Live MX Edición Zero, a partir de las 8:00 PM (CDMX); siendo la primera final del torneo mexicano que se juega en la noche.

Dos equipos, un solo campeón. ¿Podrá la serpiente reclamar la corona o los reyes alargarán su legado?



¡Acompáñanos a descubrirlo este 6 de agosto en punto de las 20hs (MX) por nuestros canales oficiales https://t.co/iyvpkast5d y https://t.co/3VJU8oglT0!#DDHLOL 🏆 pic.twitter.com/qRMP2PrVbB — División de Honor Telcel | #DDHLOL (@LVPmexLoL) August 5, 2022

El ganador de la final del Clausura 2022 de la División de Honor de League of Legends podrá jugar el Regional Norte, donde tendrán la oportunidad de optar por un lugar para la Promoción/Relegación de la LLA.

Los boletos para Ubeat Live MX Edición Zero están a la venta en Ticketmaster por un precio de 448 pesos, todo indica que el día del evento no habrá taquillas para adquirir los pases.

Quienes no puedan ir a Ubeat Live MX Edición Zero, la final de la División de Honor de League of Legends se podrá ver a través de https://www.twitch.tv/lvpmexlol y https://www.youtube.com/c/LVPLAN , a partir de las 7:30 PM (CDMX).

¿Qué más habrá en Ubeat Live MX Edición Zero además de la final de la División de Honor?

Además de la final de la División de Honor de League of Legends, Ubeat Live MX Edición Zero tendrá diversas actividades para los fans, tanto en términos de esports, como de música y espectáculo.

El escenario principal del Ubeat Live México Edición Zero tendrá una viewing party de los playoffs de la LLA de League of Legends entre Team Aze y Estral Esports, quienes fueron parte de la División de Honor hace unos años.

Posteriormente, se llevará a cabo el Open Free, una exhibición del “Team Chuty” contra el “Team Aczino”, quienes estarán acompañados de Serko Fu como Host y DJ Soniko, así como por el “Rey del dobletempo”: Kodigo.

Ubeat Live MX Edición Zero también contará también con una zona de gaming con torneos de FIFA y League of Legends; además de la arena “Beat The Pro” permitirá que los asistentes se enfrenten a creadores de contenido.

Horarios Ubeat Live (LVP)

Además habrá “Meet&Greet” con los comentaristas de la División de Honor, los jugadores de The Kings y Atheris, MarioMe, Pollo Cervantes y Docstream, MerciPlays, Jim Rising y ShCareta.

Por si fuera poco, regalarán un MAZDA2 HB CARBON EDITION MHEV 2023; para ganarlo debes de seguir los siguientes pasos:

Los asistentes deberán registrarse en el stand de Mazda

Tomarse una foto con el Mazda y subirla a sus redes sociales con el hashtag #Mazda2CE y #UbeatLiveMX

Ir a la zona gaming para competir en las arenas de FIFA y LoL

Los 5 jugadores con más puntos de cada arena, deberán rapear un Freestyle de 30 segundos frente al jurado para saber quién será el ganador del automóvil

Finalmente, habrá stands de los patrocinadores del evento, así como de los equipos de la División de Honor, que estarán realizando dinámicas, dando premios y vendiendo mercancía.