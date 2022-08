GGTech Entertainment, IFEMA MADRID, Riot Games y Disney presentaron Gamergy México, un nuevo evento de videojuegos en la CDMX que tendrá la final del Clausura 2022 de la LLA.

Gamergy México se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto en Expo Santa Fe, contando con diversas actividades durante los tres días de duración.

Contando con estaciones de juego, zonas de venta de diversos productos (incluyendo mercancía oficial de equipos de esports), así como conciertos en vivo y la mencionada final de la LLA.

Gamergy México (GGtech)

Los boletos de Gamergy México ya están a la venta en https://gamergy.boletia.com/ con los siguientes precios:

Viernes 26 - 300 pesos

Sábado 27 - 400 pesos

Domingo 28 - 400 pesos

Abono de 3 días - 800 pesos

Todo indica que no habrá venta de boletos en el lugar, por lo que todas las entradas de Gamergy México deberán de adquirirse en línea.

Hay que mencionar que de acuerdo a los organizadores, Gamergy México tiene acuerdo por 5 años para realizarse en la CDMX, dependiendo de su éxito puede expandir (o acortar) su presencia.

¿Qué habrá en Gamergy México?

Gamergy México tendrá varias actividades durante sus tres días; sin embargo, las más importantes se vivirán el sábado 27 y el domingo 28.

El sábado 27 de agosto, Gamergy México tendrá la final del Clausura 2022 de la LLA de League of Legends; con los equipos que buscarán el pase al mundial Worlds 2022 que se llevará a cabo en la CDMX.

El domingo 28, Gamergy México tendrá la presentación de Adán Cruz y Santa RM, junto a los Rich Vagos Samantha Barrón, Denilson y Opium G, presentados por Amazon Music.

También habrá torneos presenciales amateur de VALORANT, League of Legends, Rocket League, Pokémon Unite, y Super Smash Bros.

Gamergy México (GGtech)

Durante los tres días se tendrá la presencia de los equipos Velox, Infinity, Globant Emerald Team, Six Karma, The Kings, Team Aze, Chivas Esports, All Glory México, Quisqueya E-sports y Leviatán con sus respectivos stands.

Por su parte, Disney tendrá una experiencia de supervivencia de Depredador: La Presa y un juego de láser tag de Andor dentro de Gamergy México.

La misma Disney tendrá un show de Aczino, con motivo del estreno de El Heredero, docu-reality que girará en torno a la búsqueda de nuevos talentos en la escena del freestyle.

Finalmente se contará con producto a la venta de la nueva línea de The Mandalorian y Miles Morales; entre otras cosas.