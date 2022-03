¿Dónde ver el State of Play del 9 de marzo? PlayStation dio a conocer los detalles de su próxima presentación, la cual llega de manera sorpresiva el miércoles.

Como ya mencionamos, el State of Play de PlayStation se llevará a cabo el 9 de marzo, a las 4:00 PM (CDMX) y se podrá ver a través de Twitch y YouTube de la desarrolladora.

La duración aproximada del State of Play será de entre 30-40 minutos, dedicándose exclusivamente a juegos que saldrán próximamente en PS5 y PS4.

State of Play (PlayStation)

PlayStation dejó claro que el State of Play no contará con actualizaciones acerca del PS VR2, sea de sus juegos o del hardware como tal; esos detalles se darán a conocer en el futuro.

Sorprende que PlayStation presente un nuevo State of Play, tomando en cuenta que ya ha tenido varias transmisiones especiales en lo que va de 2022.

Basta recordar que en febrero, PlayStation tuvo un State of Play dedicado a ‘Gran Turismo 7′ y un especial de ‘Ghostwire: Tokyo’, el último exclusivo que tendrán de Bethesda.

¿Qué presentarán en el State of Play?

Aunque PlayStation no fue específica con lo que veremos en el State of Play del 9 de marzo, sí señaló que todos los juegos presentados serán de desarrolladores japoneses.

Con esto, muchos fans esperan que el State of Play muestre algo de Capcom, Bandai-Namco, Square-Enix o SEGA, entre otros, que tienden a publicar sus títulos en consolas de PlayStation.

De hecho, algunos ya se aventuraron a dar sus predicciones sobre el State of Play, señalando que tal vez veamos algo de ‘Final Fantasy XVI’, ‘Street Fighter 6′ o ‘Forspoken’.

Final Fantasy XVI (Square-Enix)

Los juegos de Square-Enix son una posibilidad del State of Play, pues la desarrolladora siempre aprovecha estos eventos para presentar material; sin embargo, es poco probable que veamos algo de ‘Street Fighter 6′.

Esto debido a que la propia Capcom señaló que no veremos nada de ‘Street Fighter 6′ hasta verano de este 2022, lo cual no empata con la fecha del State of Play.

Con información de PlayStation.