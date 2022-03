División de Honor de ‘League of Legends’ ya tiene a sus semifinalistas del Apertura 2022, se tratan de Six Karma, Atheris Esports, The Kings y Zylant Esports.

El primer calificado a las semifinales de la División de Honor de ‘League of Legends’ fue el equipo de Atheris, que consiguieron 4 de 5 posibles triunfos, llegando enrachados a la siguiente fase.

Tras ellos tenemos a Six Karma y The Kings, quienes también llegan en muy buena forma para las semifinales de la División de Honor de ‘League of Legends’, siendo los últimos los claros favoritos.

Semifinales División de Honor de League of Legends (@LVPmexLoL)

Por último Zylant Esports se ve como el “caballo negro” de la División de Honor de ‘League of Legends’, pues muchos no apostaban por este equipo al inicio de la temporada.

Aún así, expertos no ven a Zylant como un finalista para la División de Honor de ‘League of Legends’, aunque sí esperan que dé un buen enfrentamiento ante Atheris.

Por otra parte, The Kings se medirá ante Six Karma, en lo que promete ser el mejor juego de las semifinales de la División de Honor de ‘League of Legends’.

Arctic Gaming fue la decepción de la División de Honor de ‘League of Legends’

Para muchos, el equipo más decepcionante de la División de Honor de ‘League of Legends’ fue Arctic Gaming, quienes a pesar de recuperarse ante The Kings, no pudieron calificarse a la siguiente ronda.

De hecho muchos ya ven a Arctic Gaming como un equipo que siempre se queda corto en la División de Honor de ‘League of Legends’, pues nunca ha conseguido consolidarse en el torneo.

Arctic Gaming está en la División de Honor de ‘League of Legends’, casi desde su formación, y aunque ha alcanzado varias finales, ha perdido todas y cada una de ellas.

Arctic Gaming 2020 (LVP)

Si bien cada temporada se hacen ajustes en Arctic Gaming, los resultados siempre son los mismos, quedando sólo como un pretendiente dentro de la División de Honor de ‘League of Legends’.

Las cosas se magnifican entre los fans de Arctic Gaming al dar cuenta que equipos como Estral y Team Aze, con poco tiempo en la División de Honor de ‘League of Legends’, ganaron múltiples campeonatos.

No sólo eso, ambos equipos ya forman parte de la LLA, lugar que muchos pensaba, sería para Arctic Gaming en algún momento.