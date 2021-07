Descubren nuevo continente bajo Islandia

En Durham, Reino Unido, un equipo de geólogos dijo haber identificado un continente hundido escondido bajo Islandia.

De acuerdo con la investigación dirigida por la profesora de geofísica de la Universidad de Durham, Gillian Foulger, el nuevo continente podría e xtenderse desde Groenlandia hasta Europa.

Nuevo continente: “Islandia”

De acuerdo con un estudio publicado en ‘In the Footsteps of Warren B. Hamilton: New Ideas in Earth Science’, Islandia es solo la cima de un continente.

Y es que, según explican en un capítulo de libro, el supercontinente de la Pangea no fue roto por completo hace más de 50 millones de años.

Por lo que se cree que debajo del océano que rodea a la isla volcánica Islandia, existe en realidad un continente de alrededor de un millón de km2.

Esta nueva teoría, dijeron los científicos desafía las concepciones previas sobre la extensión de la corteza oceánica y continental en la región del Atlántico Norte.

Asimismo, la presencia de corteza continental en lugar de oceánica, podría provocar discusiones sobre una nueva fuente de minerales e hidrocarburos.

Sin embargo, antes de hacer alguna declaración la profesora y arqueóloga líder en el mundo Gillian Foulger dijo que aún es necesario seguir haciendo estudios hacer para demostrar la existencia del continente: Islandia.

Por lo que ahora el equipo de investigación del continente Islandia estará trabajando con colaboradores de todo el mundo una vez que las restricciones del Covid-19 lo permitan.

Kirkjufell, Islandia (Pixabay)

Más Investigaciones sobre Islandia

Las furas investigaciones de Islandia podrían incluir estudios de conductividad eléctrica y la recolección de cristales de circón.

Otras pruebas en el nuevo continente, serían el perfilado sísmico y la perforación, para lo cual se necesitarían millones de libras para financiarse.