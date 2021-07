Covid-19: Islandia no tiene muertes en lo que va del 2021

Mientras nuevas olas de Covid-19 están causando estragos en muchos países, en lo que va de este 2021, Islandia no registra muertes por el coronavirus.

¿Cuándo fue la última vez que Islandia registró muertes por Covid-19?

No hubo decesos desde el 29 de diciembre de 2020, según datos del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins.

Las autoridades de Islandia solo han registrado como positivos desde el inicio de la pandemia del Covid-19 el 1 por ciento de la población.

Se reportó que el momento en el que más decesos en un único día se produjeron fue el 20 de noviembre del 2020 , cuando murieron 5 personas por Covid-19.

Asimismo, fue en octubre cuando se registraron los momentos más álgidos de contagio en el país, llegando a alcanzar cotas de 106 contagiados el día 9 de ese mes.

Islandia ha controlado al Covid-19

El país controló con mayor estabilidad temporal, la pandemia del nuevo coronavirus, aunque jamás registró números tan alarmantes. En su punto más alto de contagios hubo 106.

