A través de sus redes sociales, Konnichiwa! dio a conocer la celebración en la CDMX del Demon Slayer World Tour, siendo un evento exclusivo de la popular serie de anime.

El “Demon Slayer World Tour: Ciudad de México” se llevará a cabo el próximo 4 de marzo de 2023 , al cual podrán asistir fans de todas las edades de la obra de Koyoharu Gotouge.

De momento no hay detalles de dónde será este fan event, o la manera en que la gente podrá asistir; se espera que en las próximas semanas se den más detalles al respecto.

Demon Slayer World Tour (Especial)

¿Qué habrá en el Demon Slayer World Tour en la CDMX?

En el Demon Slayer World Tour de la CDMX, los fans podrán ver de manera anticipada el material “Demon Slayer: To the Swordsmith Village”, el cual se estrenará una semana después en cines.

Además el Demon Slayer World Tour contará con la presentación de Natsuki Hanae en México, la voz de Tanjiro Kamado en japonés; siendo la primera ocasión que el actor se presenta en América Latina.

Por si esto fuera poco, habrá una zona de experiencias, tienda oficial y se le dará a los asistentes un Fan Kit especial con mercancía exclusiva con la compra de su boleto.

Este Kit será exclusivo de este evento, no se dará en las funciones posteriores de “Demon Slayer: To the Swordsmith Village”, sean proyecciones regulares o especiales.

¿Cuándo se estrena Demon Slayer: To the Swordsmith Village?

Quienes no puedan asistir al Demon Slayer World Tour, Konnichiwa! también anunció que Demon Slayer: To the Swordsmith Village, llegará a cines de México el 9 de marzo de 2023.

Esto será una semana después del Demon Slayer World Tour; a mencionar que tampoco se ha liberado información de los boletos para las funciones de Demon Slayer: To the Swordsmith Village.

Para quienes no estén enterados, Demon Slayer: To the Swordsmith Village consta de los últimos dos episodios de la Temporada 2 remasterizados para cine, junto a una hora de material inédito del siguiente arco.

Resumiendo, el Demon Slayer World Tour se llevará a cabo el 4 de marzo en la CDMX, con una proyección especial de este contenido, además de otras experiencias.

Demon Slayer: To the Swordsmith Village se estrenará de manera oficial el 9 de marzo en todo el país, para aquellos que no puedan asistir al fan event una semana antes.

