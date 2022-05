Tras los murales de Studio Ghibli y ‘Attack on Titan’, la ilustradora y muralista “Tatería”, ahora realizó una obra dedicada a ‘Demon Slayer’ en México, haciéndose viral en poco tiempo.

Este mural de ‘Demon Slayer’ corresponde a la Temporada 2 del anime que se basa en el Arco del Distrito Rojo; la pieza de Tatería muestra precisamente una de las escenas más divertidas.

Podemos ver a los tres protagonistas de ‘Demon Slayer’ (Tanjiro, Zenitsu e Inosuke), disfrazados como mujeres, esto cuando se iban a infiltrar en las casas para localizar a las esposas de Tengen.

Hablando de Tengen, este también aparece en el mural de ‘Demon Slayer’, aunque recordando otro pasaje de la serie; cuando el Pilar del Sonido habla de lo importante que son sus esposas para él.

Como ya mencionamos, el de ‘Demon Slayer’ no es el único mural que “Tatería” ha hecho para homenajear a sus animes o videojuegos favoritos, de hecho este es uno de los últimos relacionados.

Como en ocasiones anteriores, “Tatería” se llevó los aplausos de la gente en redes sociales, sobretodo por la manera en que pudo capturar la esencia del anime.

¿Dónde está el mural de ‘Demon Slayer’?

Como todos los otros murales de “Tatería”, el de ‘Demon Slayer’ se encuentra en Monterrey, Nuevo Léon, ciudad de donde es originaría la artista.

Para ser más exactos, el mural de ‘Demon Slayer’ se encuentra en Avenida Calzada Unión 367, Hacienda Los Morales en San Nicolás de los Garza ; está a la vista, no debe de haber problema para localizarlo.

El mural de ‘Demon Slayer’ no forma parte de ninguna campaña, estará ahí de manera permanente, por lo que no te tienes que preocupar de no encontrarlo si no vas en estos días.

Mural Demon Slayer (Tatería)

Eso sí, no sabemos si se le dará mantenimiento constante al mural de ‘Demon Slayer’, de no ser así, el clima o terceros bien podría causar alguna clase de estragos en el mismo.

‘Demon Slayer’ es una de las series de anime más famosas en este momento, con su Temporada 2 logró establecerse en el gusto de más público, que está a la espera de sus nuevos episodios.

La Temporada 3 de ‘Demon Slayer’ se lanzará hasta la primavera de 2023.

Con información de Tatería.