Pedro Pascal de 48 años de edad, se ha convertido en una sensación tras aparecer en las series más emblemáticas como The Last of Us y The Mandalorian pero, rumores aseguran podría estar fuera de esta última.

De acuerdo a varios rumores circulando en redes sociales, Pedro Pascal podría estar fuera de The Mandalorian tras la emisión de su Temporada 3.

Según reveló el insider Jeff Schneider , Pedro Pascal tuvo varios problemas con la producción de The Mandalorian durante las grabaciones de la Temporada 3.

Anteriormente, Grace Randolph había revelado que Pedro Pascal se negaba a usar el casco en The Mandalorian durante la Temporada 2; pero ahora, los problemas serían más graves.

Aunque posteriormente, Pedro Pascal desmintió esos rumores respecto al uso del casco en The Mandalorian:

“Eso no es verdad, en realidad. Es una forma maravillosa de contar una historia. Siempre ha sido un credo muy claro para el personaje. Es un proceso muy colaborativo y todos hemos estado de acuerdo en eso. Lo que yo quiero es que hagan la mejor serie posible, sea cual sea la forma”. Pedro Pascal

No obstante, revelan que Pedro Pascal no ha estado de acuerdo con cómo se llevan las cosas en la Temporada 3 y que durante la producción lo tratarían como “un perro”.

Pedro Pascal ¿quedaría fuera de The Mandalorian tras la Temporada 3? (Especial)

Insider asegura que un testigo presenció el maltrato hacia Pedro Pascal

Rumores han apuntado a que Pedro Pascal podría abandonar la serie de The Mandalorian tras una serie de problemas con la producción.

Y es que desde la Temporada 2 de The Mandalorian, Pedro Pascal había asegurado que con el casco puesto todo el tiempo no podía ver nada, e incluso ya se había lastimado el rostro.

Ahora, el insider que ha revelado que Pedro Pascal habría tenido problemas con la producción de The Mandalorian, asegura que un testigo presenció el maltrato hacia el actor chileno.

“Pedro es maravilloso y amable… Pero lo tratan como a un perro. Solían dejarlo con la armadura mucho tiempo y con piezas que le lastimaron la nariz. Él no entendía porqué eran tan fríos” Testigo

No obstante y como se dijo anteriormente, los rumores de que Pedro Pascal podría dejar la producción de The Mandalorian se han presentado desde la temporada pasada y ahora luego de que aseguraran era tratado como “un perro”.

Por lo que la información sobre la posible salida de Pedro Pascal en The Mandalorian, una de las series más populares de Star Wars hasta la fecha, debe ser tomada con pinzas.

Aunque de ser verdad la situación entre Pedro Pascal y la producción de The Mandalorian, podría ser fácilmente comparada con la situación que vivió Henry Cavill de 39 años con la producción de The Witcher.