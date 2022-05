‘Cyberpunk 2077′ parece que va en camino a la reivindicación, tras un lanzamiento olvidable y que las ventas se estancaran por casi año y medio, el juego encontró un nuevo impulso gracias a PS5 y Xbox Series X/S.

De acuerdo con la propia CD Projekt RED, ‘Cyberpunk 2077′ aumento sus ventas en un 600% en PS5 y en un 800% en Xbox Series X/S, esto durante la primera mitad de 2022.

Lo anterior se debe en gran parte al debut de la versión para PS5 y Xbox Series X/S de ‘Cyberpunk 2077′, la cual fue retrasada varios meses tras los problemas iniciales del juego en su estreno.

Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

Todo indica que la versión dedicada de ‘Cyberpunk 2077′ para consolas de actual generación, está mejor optimizada que la que salió para PS4 y Xbox One, la cual aún sufre de varios errores.

Muchos jugadores que no habían tocado ‘Cyberpunk 2077′, decidieron darle una oportunidad ahora que el juego fue lanzado para plataformas de mayor potencia.

Hay que mencionar que CD Projekt RED no dio números precisos sobre las ventas de ‘Cyberpunk 2077′ al momento.

CD Projekt RED aún busca salvar ‘Cyberpunk 2077′

Aunque poco a poco ‘Cyberpunk 2077′ va enmendando sus errores, lo cierto es que CD Projekt RED aún trata de salvar el que iba a ser su nuevo juego estrella.

El proceso de arreglo de ‘Cyberpunk 2077′ ha sido bastante lento en la opinión de varios jugadores, además que las versiones de pasada generación se mantienen como la peores.

A esto hay que sumar que la mala imagen de ‘Cyberpunk 2077′ aún no es superada, en el imaginario colectivo, se tiene al juego como de lo peor que ha dado la industria en los últimos años.

Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

La muestra es que todos los proyectos multimedia y de mercancía de ‘Cyberpunk 2077′ no han tenido el impacto suficiente o se manejan muy por debajo del agua, como la serie para Netflix.

No sólo eso, la propia CD Projekt RED parece que quiere dar vuelta a la página de ‘Cyberpunk 2077′, pues hace poco anunciaron un nuevo juego de ‘The Witcher’, cosa que no se esperaba.

Mientras que de ‘Cyberpunk 2077′, fuera de sus innumerables parches, no han nada de el modo multijugador y las anunciadas expansiones.

Con información de The Gamer.