Para los gamers que gustan de Fortnite le contamos hasta cuando puedes jugar el capítulo 3 temporada 3, un adelanto, solo te quedan 72 días.

Actualmente está en línea las misiones de Buena Onda de Fortnite que forman parte del capítulo 3 temporada 3.

Por lo que si aún no has podido completar las misiones del capítulo 3 temporada 3 de Fortnite no te inquietes ya que todavía hay bastante tiempo para jugar.

¿Cuándo termina el capítulo 3 temporada 3 de Fortnite?

Haciendo cuentas la temporada del capítulo 3 temporada 3 de Fortnite aún tienes tiempo para disfrutarla.

Lo que quiere decir que podrás jugar Fortnite capítulo 3 temporada 3 hasta el sábado 17 de septiembre de 2022.

Asimismo, si deseas consultar la fecha la puedes ver en la pestaña Pase de Batalla del menú de Fortnite.

Por lo que así no tendrás pierde de hasta cuándo termina la temporada del capítulo 3 temporada 3 de Fortnite.

Skins de Thor y Mighty Thor de 'Thor: Love and Thunder' para Fortnite (Epic Games )

Hoy jueves 21 de julio inicia la semana 7 del capítulo 3 temporada 3 de Fortnite

A partir de este jueves 21 de julio ha dado inició la semana 7 del capítulo 3 temporada 3 de Fortnite.

En donde nuevos desafíos y misiones tendrán lugar en la semana 7 del capítulo 3 temporada 3 de Fortnite, mismo que podrás completar hasta el final de temporada, ósea el sábado 17 de septiembre de 2022.

Asimismo, en dicha temporada en Fortnite los jugadores podrán obtener la experiencia de subir de nivel, así como obtener estrellas de batalla, pero sobre todo ir desbloqueando cosas del pase de batalla.

Skin Indiana Jones Fortnite (Especial)

¿Cuándo comienza Fortnite Capítulo 3 Temporada 4?

Si otras de tus dudas es cuándo comienza Fortnite Capítulo 3 Temporada 4, pues la respuesta será a partir de que de por terminada la temporada del capítulo 3 temporada 3.

Por lo que Fortnite Capítulo 3 Temporada 4 comenzará el domingo 18 de septiembre de 2022.

Solo hay que tomar en cuenta que dichas fechas podrían tener un cambio, por lo que sí de tener retrasos aquí estaremos actualizando cualquier cambio en Fortnite.