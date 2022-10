Es un hecho que la película de Super Mario Bros. llegará en 2023, incluso su primer tráiler nos reveló que en Estados Unidos se verá el 7 de abril; sin embargo, México la tendrá de manera anticipada.

Como muchas otras películas actualmente, Super Mario Bros. llegará varios días antes a México que a Estados Unidos, de hecho será una semana antes.

De acuerdo con la información oficial de Universal, la película Super Mario Bros. estará en cines de México el 30 de marzo de 2023 , para alegría de todos los fans en nuestro país.

No se mencionó el por qué de este estreno anticipado de la película Super Mario Bros. en México, aunque algunos señalan que sería por temas de piratería y posibles filtraciones.

Recordemos que en repetidas ocasiones las películas con estrenos simultáneos o que llegan después, acaban filtradas en su totalidad en diversos portales pirata de internet.

Aunque el tener a Super Mario Bros. antes no mitigará del todo lo anterior, por lo menos Universal y Nintendo asegurarán cierto control de su contenido.

Super Mario Bros. (Nintendo/Universal)

Las fechas del estreno de la película de Super Mario Bros. son algo extrañas

Algo que resulta curioso sobre Super Mario Bros. es que sus fechas de estreno son bastante espaciadas, lo que no es común en una película tan importante como esta.

Tras anunciarse hace unos meses el retraso de su estreno hasta 2023 de Super Mario Bros., se reveló que la película llegaría primero a Estados Unidos (7 de abril) y luego a Japón (28 de abril).

Cosa que no hizo sentido, tomando en cuenta que Super Mario Bros. es una franquicia japonesa, y que Nintendo por lo general siempre ve por el mercado local antes del internacional.

Super Mario Bros. (Nintendo/Universal)

Ahora con el anuncio de que Super Mario Bros. llegará a México (y parte de América Latina) el 30 de marzo, tenemos 3 fechas diferentes de estreno para diversas regiones del mundo.

Reiteramos, no se sabe el por qué de esta estrategia, pues ni siquiera responde a un problema con otros estrenos fuertes como podría ser Shazam! Fury of the Gods, que llega el 17 de marzo de 2023.

Sin embargo, no parece que haya muchas quejas en realidad por la estrategia de estreno de Super Mario Bros. en México o a nivel mundial.

Con información de Universal.