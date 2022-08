Riot Games dio a conocer la fecha en que estarán disponibles los boletos para Worlds 2022 en su fase Play-Ins, que será la que se jugará en México.

Los boletos de Worlds 2022 estarán disponibles en taquillas de Arena Esports Stadium en Artz Pedregal, así como en el portal de Cinemex, a partir del 8 de septiembre de 2022.

Los boletos de Worlds 2022 en la CDMX serán liberados a partir de las 11:00 AM del mencionado 8 de septiembre; todo parece indicar que no habrá preventa, pues Cinemex aún no activa alguna clase de reserva.

Worlds 2022 (Riot Games)

La fase de Play-Ins de Worlds 2022 será del 29 de septiembre al 4 de octubre en el mencionado Arena Esports Stadium en Artz Pedregal de Ciudad de México, que es el estadio oficial de la LLA.

Durante la fase Play-Ins de Worlds 2022 se podrá ver al equipo local de la LLA competir por un lugar en la Fase de Grupos del campeonato, la cual se jugará en el Madison Square Garden de Nueva York.

El representante de la LLA se definirá el próximo 27 de septiembre en el evento Gamergy de la CDMX, en la final entre Estral e Isurus.

¿Cuánto costarán los boletos de Worlds 2022?

De momento no hay datos del costo de los boletos para el Play-Ins de Worlds 2022 en la CDMX; sin embargo, se cree que estará más caros que para los partidos tradicionales de la LLA.

Un boleto para una jornada de la LLA ronda los 200 pesos en promedio; para Worlds 2022 es posible que estén en un precio similar o un poco más caros, debido al corte internacional del evento.

Se estima que el boleto para Worlds 2022 en la CDMX esté en unos 300 pesos en promedio; como mencionamos, este es un estimado y no se debe de tomar como el costo final.

Worlds 2022 League of Legends (Riot Games)

Cuando se liberen los precios de Worlds 2022, daremos a conocer toda la información oficial como es debida.

Esta será la primera vez que Worlds 2022 se jugará en un escenario de América Latina, se espera que la organización esté a la altura para que el campeonato repita en la región.

Muchos esperan que estos sirva de precedente para que Riot Games le dé a México o América Latina una final de Worlds 2022 en un futuro próximo.