Esta tarde de 20 de agosto fueron suspendidos los encuentros de la clausura 2022 de la Liga Latinoamericana (LLA) de League of Legends que se llevaban a cabo de manera presencial en la Arena The Place to Play de la Plaza Artz Pedregal.

La LLA no abundó en motivos, pero usuarios de redes y gamers señalaron que fue por la filtración del agua debido a las lluvias, lo que hizo cancelar el encuentro.

Es que este tipo de chingaderas no deberían estar pasando, la gotera puede que haya sido un imprevisto, pero si neta fue falta de mantenimiento que es algo muy comun dentro de la cultura mexicana (Por mas raro que suene) ya chinguen a su madre el Artz y busquen un lugar decente https://t.co/WOvgzeSS9v — Aztek 🤡 (@Aztec_kong) August 20, 2022

Cabe recordar que los encuentros de la Liga Latinoamericana de League of Legends se han llevado a cabo también la semana anterior con problemas similares pero no se cancelaron.

Interrumpieron un partido de League of Legends en Artz Pedregal porque les estaba cayendo agua encima que se estaba filtrando del techo.



Quien los manda a poner la liga ahí lol



Siento que un almacén con techo de latón es mejor lugar que esa tragedia arquitectónica. — Eme Flores (@EmeAquiFlores) August 20, 2022

Este día los encuentros tuvieron que trasladarse a formato virtual, pues está cerca la final el siguiente fin de semana.

¡LA #LLA SE JUEGA HOY! Desde las 18.30🇲🇽🇨🇴🇵🇪 19.30🇨🇱 20.30🇦🇷 se reanuda la serie entre @Rainbow7lol y @TeamAzeGG en formato online.



Esta decisión se logra gracias al trabajo conjunto con los equipos y por nuestra audiencia. ¡Nos vemos en instantes por https://t.co/SoE9Jl3cAt! pic.twitter.com/qIgu7pPJvJ — LLA (@LLA) August 20, 2022

Gamers se lanzan contra Liga Latinoamericana de League of Legends y Plaza Artz

Gamers mostraron su indignación y enojo por lo ocurrido en Plaza Artz ante un evento internacional.

Calificaron de mediocre el trabajo de la Liga pero también se lanzaron contra Plaza Artz.

Que asco q una partida importante se vaya a la mierda así #LLA son una burla, no sé quien carajos es la cabeza hoy mismo en el artz y en tema de esports pero todos los teams, todos los asistentes y fans estamos cansados de su trabajo mediocre e inaceptable en todas sus ramas @LLA — Oscxr (@Oscxr_Vela) August 20, 2022

Cabe recordar que en fechas anteriores el tema de la capacidad de esa arena lo consideraban insuficiente, además del tema que ahora aparece que aparentemente tiene que ver con mantenimiento.

En la cuenta de la Liga Latinoamericana de League of Legends señala que por condiciones adversas ajenas y buscando la seguridad de todos se han visto obligados a suspender las actividades presenciales.

⚠️ Por condiciones adversas ajenas, y buscando la seguridad de todos los involucrados, nos vemos obligados a reprogramar la serie de hoy en la #LLA.



Extendemos una disculpa a la audiencia y los equipos, pronto informaremos la reprogramación en nuestros canales oficiales👊 pic.twitter.com/m6xGb3euRS — LLA (@LLA) August 20, 2022

Gamers serán recompensados ante cancelación de encuentros

Quiénes compraron entradas para la Arena The Place To Play, que pertenece a la Arena eSports Stadium, especializada en gaming, van a ser compensados con un pase de tres días para la final del 27 de agosto y para ello deberán completar un formulario.

Martín Blaquier, eSports manager de Riot Games, creadores de League of Legends, dijo en una entrevista el año pasado que apostaban por Artz Pedregal debido a las facilidades técnicas .

No obstante, dejó ver que escuchan las peticiones de aficionados sobre que deberían cambiar de lugar.

Arena The Place to Play pertenece a TV Azteca

La Arena The Place to Play pertenece a TV Azteca y es la primer arena especializada en eSports o deportes electrónicos.

Está arena fue inaugurada gracias a una alianza entre TV Azteca y Riot Games creadores de League of Legends.

Plaza Artz y sus deficiencias estructurales

Cabe recordar que Plaza Artz ya ha estado en el ojo de en el ojo del huracán debido a que en 2018 se parte de la edificación de la plaza en una zona volada debido a negligencia en su estructura

Fueron 700 metros cuadrados los que colapsaron debido a fallas estructurales sobre todo en la construcción subterránea que debilitó la estructura.