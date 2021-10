Critican a Funimation por utilizar doblaje ‘inclusivo’

En redes sociales, la plataforma Funimation fue duramente criticada debido a su doblaje al español latino con uso del ‘lenguaje inclusivo’.

Este doblaje inclusivo apareció durante los capítulos del anime deportivo original de estudios BONES, SK8 The Infinity.

El día 30 de septiembre del 2021 Funimation publicó los episodios del anime SK8 The Infinity, del 8 al 12, con su doblaje oficial.

Sin embargo, en redes sociales el doblaje del anime de skate fue duramente criticado, en especial el capítulo número ocho.

Y es que en el doblaje de la serie, señalaron los fanáticos, se utilizó el llamado ‘lenguaje inclusivo’ en los diálogos, específicamente, el personaje ‘Adam’.

De acuerdo con ‘Kudasai’ el lenguaje inclusivo se utilizó durante la presentación de un evento competitivo en la serie, cuando Adam da la “Bienvenide”.

Sin embargo, las críticas al doblaje no solo se dieron en Latinoamérica, sino que estas comenzaron en Estados Unidos, donde el mismo diálogo integró dicho lenguaje.

“Hey! Bitches and bros, and non-binary hoes (Hey! Perras y hermanos, y putas no binarias)”

Adam