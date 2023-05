El próximo 30 de mayo llegará a las consolas el aclamado juego de estrategia de Relic Entertainment y SEGA: Company of Heroes 3, el cual te transportará a la Segunda Guerra Mundial.

Company of Heroes 3 es el nuevo juego de estrategia ubicado en la Segunda Guerra Mundial. el cual brinda a los usuarios varias personalizaciones desde su primer juego en 2006.

Para quienes nunca hayan jugado los juegos anteriores de Company of Heroes 3 pero tengan la vieja escuela, muy probablemente les recordará a la saga de Age of Empires (1997).

Esto no es casualidad, ya que ambas sagas están hechas por el mismo desarrollador: Relic Entertainment.

No obstante, en vez de crear una civilización desde cero como en Age of Empires, el objetivo de Company of Heroes 3 es conquistar cada base enemiga durante la Segunda Guerra Mundial.

Company of Heroes 3 brinda muchas posibilidades al usuario

Además de sumergirse en el tutorial en donde los jugadores podrán entender el juego en sus dos campanas, Company of Heroes 3 cuenta con varias posibilidades.

Tales como una campaña híbrida con un mapa táctico que hará más sencillo el juego a quienes decidan darle una oportunidad.

El mapa táctico por ejemplo, habrá combates en tiempo real pero con la posibilidad de dar una pausa táctica con una campaña bastante larga.

Esto hará que durante todo el juego de Company of Heroes 3 haya bonus especiales y nuevas misiones secundarias, como el librar a Italia de la invasión nazi.

En Company of Heroes habrá que saber administrar cada uno de los recursos , tanto personal como de artillería y, tal y como se explica, mejorar la estrategia.

Reseña del juego de estrategia Company of Heroes 3

¿Cómo jugar Company of Heroes 3?

Company of Heroes 3 está por aterrizar a las consolas Xbox Series X y S, además de la PS5 y si bien recuerda mucho al estilo de Age of Empires al tener el mismo desarrollador, ciertamente los objetivos son diferentes.

Al principio el juego se puede sentir algo tedioso, especialmente al momento de entender cada una de las opciones y herramientas que se necesitan para ir avanzando en el terreno del juego.

Como ya se mencionó, Company of Heroes 3 cuenta con varias opciones de campañas en donde el objetivo siempre será ganar y deshabilitar el territorio enemigo en tiempo real.

Es decir que habrá que planear bien la estrategia y los movimientos para poder hacerse con la victoria en Company of Heroes 3, todo durante la Segunda Guerra Mundial.

De hecho, una de las campañas que destacan en Company of Heroes 3 es la del Norte de África en donde habrá que ayudar a liberar al pueblo de Libia, teniendo así su dosis histórica.

En Company of Heroes 3 no solo se pueden utilizar a los soldados, sino también a los vehículos de artillería, brindándole cierta versatilidad a cada una de las campañas y misiones.

No obstante, en ocasiones podría sentirse que Company of Heroes 3 avanza lento debido a que en algunos ataques, no se pueden moverse con tanta facilidad, brindando puntos débiles en cuanto al mapa o campaña.

Company of Heroes 3 no solo ofrece varias posibilidades al jugador de forma individual, sino que también permite partidas en multijugador ya sea competitivo o cooperativo entre 2 o hasta 4 jugadores.

Reseña del juego de estrategia Company of Heroes 3

Company of Heroes no apuesta a lo gráfico pero sí a la estrategia

A tan solo unos días de la llegada de Company of Heroes a las consolas de nueva generación, se puede decir que este juego de estrategia cumple fielmente con su misión.

Pues tal y como lo son este tipo de juegos, la parte gráfica no es lo más importante e incluso podría sentirse como algo mínimo,

No obstante, al no ser este el objetivo del juego, Company of Heroes 3 brinda un muy buen juego en cuanto a estrategias y cumpliendo a secas con la expectativa visual.

Por lo que sí se está buscando un juego con las mejores gráficas y la mejor historia, ciertamente no es Company of Heroes 3.

Pero sí es el juego para los aficionados a los juegos de estrategia, planeación, armás y artillería; especialmente a quienes ya cuenten con el conocimiento previo de las anteriores entregas a Company of Heroes 3.