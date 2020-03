Lanzan cerveza no oficial de 'Super Smash Bros.'

Con motivo de un torneo de 'Super Smash Bros.', la empresa O'Connor Brewing Co. lanzó una cerveza (no oficial) del juego para los participantes.

Alguien se enteró que los gamers adultos gustan mucho de la cerveza, de otra forma no explicamos el por qué se vendió una bebida alcohólica de 'Super Smash Bros.' en un torneo. Esto sucedió en Estados Unidos, donde la empresa O'Connor Brewing Co. lanzó la "Smash Old School IPA".

Cerveza Super Smash Bros. Reddit jamezdee

La intención era venderla y darle una muestra de su producto a los jugadores veteranos, tomando en cuenta que la competencia era de la primera entrega del juego, aquella que saliera para el Nintendo 64 en 1999.

Como pueden ver, la lata de la bebida trae una imagen de Kirby, NESS y la Master Hand; hay que mencionar que el producto no cuenta con la licencia de Nintendo, pues tiene una política estricta de no apoyar el consumo de este tipo de alimentos.

Nintendo no da tan fácil la licencia de sus personajes

Aunque desde hace unos años, cada vez es más frecuente ver productos relacionados con los personajes de Nintendo o sus juegos, como es el caso de 'Super Smash Bros.', esto no era algo recurrente antes del 2015.

La Gran N era conocida por ser una empresa que no daba ninguna licencia o cesión de derechos, ya sea para mercancía o para que se desarrollara algún contenido audiovisual; esto debido al mal uso que le dieron a sus personajes en los 90.

Super Smash Bros. Ultimate Nintendo

La empresa no quedó muy contenta después de la pésima película de 'Super Mario Bros.' y los juegos que Phillips desarrolló para el CD-i de 'Zelda' y 'Mario'; por ello decidió volverse muy hermética en cuanto al uso de sus franquicias por terceros.

Si bien se han relajado, aún mantienen ciertas políticas; por ejemplo, no dudan en banear o amenazar con demandar a todos aquellos que usen sus creaciones sin permiso. No dudemos que la cervecera O'Connor Brewing Co. reciba una advertencia en unos días.

Con información de Reddit.