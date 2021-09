‘Castlevania Advance Collection’ ya está disponible en consolas (VIDEO)

Konami anunció el lanzamiento de ‘Castlevania Advance Collection’, un compilado de juegos de la época del GBA (además de uno del Super Nintendo).

En ‘Castlevania Advance Collection’ podemos encontrar ‘Circle of the Moon’, ‘Harmony of Dissonance’ y ‘Aria of Sorrow’, así como ‘Drácula X’.

Además la colección trae consigo varios extras para estos juegos clásicos que salieron originalmente para el Game Boy Advance, la portátil de Nintendo.

‘Castlevania Advance Collection’ cuenta con una galería, reproductor de música y una enciclopedia completa de los cuatro juegos que vienen incluidos.

En cuanto al gameplay, ‘Castlevania Advance Collection’ añade la opción de rebobinar el juego para repetir partes difíciles o explorar otras áreas.

También cuenta con la opción de guardar y cargar el título sin necesidad de ir a una de las habitaciones dedicadas que había en los originales.

‘Castlevania Advance Collection’ está disponible para Nintendo Switch, PS4, Xbox One y Steam.

Konami no tiene planes de hacer un nuevo ‘Castlevania’

Aunque los fans han recibido con alegría la ‘Castlevania Advance Collection’, muchos se preguntan si en algún momento habrá otro juego de la franquicia.

Lamentablemente fuera de ‘Castlevania Advance Collection’ u otras compilaciones del estilo, no hay información de un nuevo juego de los Belmont y Drácula.

Desde hace ya varios años, Konami ha decidido optar por un modelo de negocios menos arriesgado con todas sus franquicias, lo que implica desarrollos menos complejos.

Castlevania Requiem (Konami)

Es decir, lanzar compilaciones como ‘Castlevania Advance Collection’, hacer máquinas de pachinko, títulos para móviles o free-to-play multiplataforma.

Un ‘Castlevania’ tradicional esta fuera de ese esquema, además debemos tomar en cuenta que gran parte de los responsables de la saga ya no trabajan en Konami.

Aunque la desarrolladora asegura que siguen trabajando en obras como ‘Castlevania’, es probable que no sean títulos como los de la época de GBA o SNES.