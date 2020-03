'Castlevania: Symphony of the Night' llega por sorpresa a iOS y Android

Konami sorprendió a los fans, lanzando el clásico 'Castlevania: Symphony of the Night' en dispositivos móviles.

Konami anunció que 'Castlevania: Symphony of the Night' ya está disponible para dispositivos móviles a través de App Store y Google Play Store; siendo la primera vez que el juego de PS1 hace su llegada a esta plataforma.

Castlevania: Symphony of the Night Konami

Hay que mencionar que se trata de una versión "emulada" por parte deDotEmu, no de un título dedicado a móviles; sin embargo, se hicieron algunos ajustes para que vaya acorde a estos sistemas. Entre otras cosas, el juego cuenta con:

- Soporte completo para control

- Capacidad para iniciar archivos previamente guardados

- Compatibilidad con logros

- Disponibilidad en seis idiomas: inglés, japonés, alemán, francés, italiano y español

Asimismo, la música del juego, está disponible en Spotify; siendo el soundtrack original de la obra, el cual cuenta con 11 temas representativos de la obra.

No hay planes para un nuevo 'Castlevania' por parte de Konami

Si bien la llegada de 'Castlevania: Symphony of the Night' es celebrada por los fans de la franquicia, muchos están esperando una nueva entrega desde que se lanzara 'Lords of Shadow 2' en el 2014, siendo el último juego de la saga hasta el momento.

Lamentablemente, no parece que Konami tenga planes de revivir a 'Castlevania' en el futuro próximo, actualmente la compañía está dedicada a obras de bajo perfil, maquinas de pachinko en Japón, y su título de deportivo estrella, 'PES'.

Desde hace varios años, la desarrolladora optó por una ideología donde prefieren inversiones de bajo riesgo, misma que les ha resultado benéfica hasta el momento; las bajas ventas y críticas a 'Lords of Shadow 2' tampoco ayudan a la causa de 'Castlevania'.

Habrá que ver si con las nuevas consolas, la desarrolladora japonesa se anima a traer de regreso al Conde Drácula.