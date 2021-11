‘Call of Duty: Vanguard’ demuestra la madurez de la franquicia (RESEÑA)

‘Call of Duty: Vanguard’ demuestra la madurez de la franquicia, al tener una gran campaña y varios componentes multijugador a destacar.

Aunque a muchos no les agrade el estilo de Activision de sacar un juego anual de la franquicia, desde hace unos años se ha estado esforzando y ‘Call of Duty: Vanguard’ es la muestra.

‘Call of Duty: Vanguard’ cuenta con todos los elementos que en algún momento han hecho grande a la saga, sin hacer menos a alguno de estos aspectos como en antaño.

Call of Duty: Vanguard (Especial)

Sin olvidar que ‘Call of Duty: Vanguard’ cuenta con un estilo estético renovado, debido a que fue pensado para la nueva generación, aunque haya salido en consolas pasadas.

Claro que no es perfecto, ‘Call of Duty: Vanguard’ cae en el vicio de la franquicia al reutilizar varios elementos de iteraciones anteriores, sin olvidar que no ofrece mucho a aquellos que no son fans de los FPS.

A continuación te damos los pormenores de ‘Call of Duty: Vanguard’.

¿De qué trata la campaña de ‘Call of Duty: Vanguard’?

‘Call of Duty: Vanguard’ toma lugar al final de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados están ganando terreno frente a los nazis y un grupo de seis soldados son enviados a interceptar un cargamento desconocido.

Mientras acompañas a los agentes en su misión, ‘Call of Duty: Vanguard’ te hará partícipe de la historia de cada uno de ellos, llevándote a momentos específicos de sus vidas.

La campaña de ‘Call of Duty: Vanguard’ cuenta con múltiples cinemáticas. Pueden parecer aburridas para quien quiere saltar directo a la acción, pero ayudan muchísimo al desarrollo de la historia y personajes.

La historia completa de ‘Call of Duty: Vanguard’ tiene una duración aproximada de 3 a 5 horas, dependiendo de la dificultad que elijas y la experiencia que tengas con los shooters.

Call of Duty: Vanguard (Especial)

Tiene buen ritmo y las misiones pueden completarse con o sin sigilo, de nuevo, dependiendo de tus habilidades. Sin embargo, algunas misiones incluyen logros si consigues finalizarlas sin levantar alarmas de los enemigos.

‘Call of Duty: Vanguard’ te da la opción de tomar cualquier arma que te encuentres, ya sea una escopeta, un subfusil o un rifle de precisión. Obviamente tendrás que estar atento a la misión y elegir sabiamente tu arsenal.

Algo que incluye ‘Call of Duty: Vanguard’, y que puede ser tanto alentador como frustrante, es una misión de combate aéreo que, aunque permite que ajustes el control, en realidad el manejo es pésimo.

Se agradece que ‘Call of Duty: Vanguard’ intente incluir algo distinto; pero al final no resulta tan divertido. Eso sí, las cinemáticas de acción, salvan el momento.

Call of Duty: Vanguard (Especial)

El modo solitario de ‘Call of Duty: Vanguard’ se complementa correctamente con los hechos históricos, y al final descubrirás la importancia que tienen tus acciones en la campaña.

¿Qué incluye el modo multijugador de Call of Duty: Vanguard?

El multiplayer de ‘Call of Duty: Vanguard’ incluye todos los modos de juego que ya conocemos de las entregas anteriores. Sin embargo, también nos presenta el nuevo modo “Patrulla”.

En esta opción de ‘Call of Duty: Vanguard’, tu equipo debe mantener el control de una zona que se mantendrá en movimiento constante a lo largo del mapa.

Como cada entrega, suele costar un poco adaptarse al juego; sin embargo, ‘Call of Duty: Vanguard’ implementa un filtro en la partida rápida, que varía el número de jugadores en los equipos y permite que el ritmo se ajuste.

Sin embargo, te advertimos que vas a morir muchísimas veces en ‘Call of Duty: Vanguard’, pues el juego en general ha alcanzado un nivel muy competitivo, debido a ‘Warzone’ y las técnicas de ataque y movimiento que usan los jugadores hoy en día.

Call of Duty: Vanguard (Especial)

Los mapas multiplayer de ‘Call of Duty: Vanguard’ conservan medianamente el esquema de tres rutas; aunque, añaden muchísima verticalidad y múltiples escondrijos.

Al igual que en ‘Modern Warfare’ y ‘Cold War’; ‘Call of Duty: Vanguard’ cuenta con distintos operadores y que en esta versión, son presentados con una cinemática completa que cuenta su historia una vez que lo hemos desbloqueado.

Además de los desafíos por personaje, aspectos, frases y los ya conocidos remates, ahora podemos también desbloquear animaciones de introducción y MVP.

Al final de cada partida de ‘Call of Duty: Vanguard’, se mostrará la animación destacada de MVP de tres jugadores que hayan destacado; el resto podrá votar para seleccionar al más valioso de la partida.

Call of Duty: Vanguard (Especial)

En cuanto al armamento de ‘Call of Duty: Vanguard’, la pantalla de selección es idéntica a las dos entregas anteriores: Un arma principal, una secundaria, tres habilidades, armamento explosivo y utilitario.

Las armas pueden ser configuradas con aditamentos que cambian cadencia, retroceso y precisión; además cuentan con sus desafíos, camuflajes y amuletos desbloqueables. Nada que no se haya visto antes.

Como es estándar desde hace 3 entregas, ‘Call of Duty: Vanguard’ cuenta con el pase de batalla que nos permitirá ir desbloqueando ítems según el tiempo que juguemos y la experiencia que acumulemos.

En este pase, se combinan recompensas para ‘Black Ops’ como para ‘Call of Duty: Vanguard’; estando todas disponibles para ‘Warzone’. El pase tiene un costo de 1000 CP, o bien, 2400CP con 20 niveles incluídos.

¿Cómo es el modo Zombies de Call of Duty: Vanguard?

La historia del modo Zombies de ‘Call of Duty: Vanguard’ se combina excelentemente con la trama principal; como un proyecto alternativo del ejército alemán.

La introducción a este modo de ‘Call of Duty: Vanguard’, nos cuenta que, al buscar nuevas armas y estrategias de combate, los nazis contaban con un proyecto con el que lograron formar un ejército de muertos vivientes.

Como ya es conocido, en este modo de ‘Call of Duty: Vanguard’ tendrás que enfrentarte a distintas hordas de zombies para ir subiendo de nivel e ir mejorando tus armas y habilidades.

Call of Duty: Vanguard (Especial)

Cuenta con cooperativo e individual, sin olvidar los movimientos especiales que podemos seleccionar al inicio de la partida, y los desafíos independientes.

Si jugaste un modo zombie de alguna entrega pasada, la versión de ‘Call of Duty: Vanguard’ te será muy familiar, aunque no por eso desmerece de otras.

Sólo no esperes una total reinvención de los muertos vivientes en ‘Call of Duty: Vanguard’.

¿Vale la pena COD: Vanguard?

De la campaña de ‘Call of Duty: Vanguard’ no nos podemos quejar, la historia está muy bien presentada. Si bien algunas misiones puede sentirse “sobre rieles”, otras cambian la dinámica a un desafío por objetivos, lo cual es interesante.

El multiplayer de ‘Call of Duty: Vanguard’, puede ser un poco frustrante al principio; pero la jugada destacada y MVP, le agregan a la partida. Asimismo, verticalidad de los mapas, le agrega mucha estrategia una vez te familiarizas con ellos.

En general se nota que más que centrarse en novedades, ‘Call of Duty: Vanguard’ apela al contenido, pues la interfaz no es nada nueva, podríamos decir que es un copia y pega. Si jugaste alguna de las dos entregas anteriores, no notarás diferencia alguna.

Call of Duty Vanguard (Activision)

Podemos decir que ‘Call of Duty’ como franquicia, ya encontró en la interfaz de usuario, una zona de confort. Esto permite que los programadores se centren en agregar más contenido, obviamente con miras a las microtransacciones.

Otra cosa a señalar de ‘Call of Duty: Vanguard’ es su rendimiento ambivalente. Lo probamos en Xbox Series X y si bien, en la campaña no tuvimos problema, al jugar multiplayer a veces no se cargan armas, personajes, jugadas y sufrimos algunos cierres.

‘Call of Duty: Vanguard’, es un Call of Duty decente, bien hecho, con una campaña y contenido bastante de calidad. Sin embargo esperamos que en alguna actualización se corrijan los errores de desempeño mencionados.