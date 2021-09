‘Call of Duty: Vanguard’: Probamos su beta multijugador

Del 10 al 13 de septiembre se llevó a cabo la beta del multijugador de ‘Call of Duty: Vanguard’, la cual pudimos jugar gracias a Activision.

Si bien la beta de ‘Call of Duty: Vanguard’ tenía restringidas varias opciones, como era de esperar; nos dimos una buena idea del juego en general.

Nos encontramos con un multijugador más accesible que en anteriores entregas, aunque no por eso menos divertido.

Call of Duty Vanguard (Activision)

Además los modos de la beta de ‘Call of Duty: Vanguard’ era lo suficientemente variados como para entretenernos por un buen rato.

Claro, no estuvo exento de algunos errores, los cuales esperamos no se manifiesten en ‘Call of Duty: Vanguard’ cuando sea liberado.

A continuación te damos nuestras impresiones generales de la beta.

¿Cómo se juega ‘Call of Duty: Vanguard’?

No podemos hacer un juicio general del gameplay de ‘Call of Duty: Vanguard’ sólo con lo que se nos presentó en la beta.

Sin embargo, sí te podemos hablar en general de lo que notamos en las partidas de ‘Call of Duty: Vaguard’ que jugamos en estos días.

No sabemos si fue a propósito; pero el multijugador de ‘Call of Duty: Vanguard’ se sentía más accesible que el de las últimas 3 entregas.

Aunque no somos frecuentes de los FPS, nos acomodamos muy rápido al juego, logrando varias muertes y un desempeño decente en unos minutos.

Call of Duty Vanguard (Activision)

‘Call of Duty: Vanguard’ aún maneja las clases; pero no parece que estas vayan a tener un peso decisivo en las partidas, siendo todo más equilibrado.

Los escenarios destruibles de ‘Call of Duty: Vanguard’ también daban una nueva visión de campo; pero nada tan estratégico como en otros juegos.

En sí el multijugador de ‘Call of Duty: Vanguard’ es una especie de mezcla entre el estilo clásico de ‘WWII’ y el moderno de ‘Cold War’.

Tiene una buena profundidad para tiradores expertos; pero tampoco llega a frustrar a novatos o quienes sólo quieren pasar un buen rato.

¿Qué modos estaban disponibles en la beta de ‘Call of Duty: Vanguard’?

Pudimos probar 3 modos principales en la beta de ‘Call of Duty: Vanguard’: “Deathmatch por equipos”, “Ataque Fulminante” y “Colina del Campeón”.

Los primeros (Deathmatch y Ataque Fulminante), son el clásico multijugador de ‘Call of Duty’; dos equipos enfrentándose hasta llegar a “X” número de muertes.

La diferencia en ‘Call of Duty: Vanguard’ era la cantidad de participantes, en Deathmatch podía jugar 6v6, mientras que en Ataque Fulminante 14v14.

En ambos casos lo mapas se adecuaban perfectamente al número de jugadores sin que todo se volviera un caos.

Call of Duty Vanguard (Activision)

A pesar de tener ráfagas y explosiones, ‘Call of Duty: Vanguard’ logró que pudiéramos identificar perfectamente a aliados y enemigos.

Colina del Campeón es uno de los modos nuevos y el que nos pareció el más interesante de la beta, pues es una combinación de Deathmatch y Battle Royale.

Dúos y Tríos se enfrentan en una especie de mini torneo con un número determinado de vidas, conforme pasan las rondas los equipos se van eliminando.

De acuerdo a nuestro desempeño podemos ganar dinero, el cual cambiamos en los entretiempos por armas, blindaje, ventajas y demás extras.

Se trata de un modo particularmente entretenido y de rápido desarrollo si lo que se busca es diversión inmediata.

La beta de ‘Call of Duty: Vanguard’ nos deja con un multijugador con potencial

La beta de ‘Call of Duty: Vanguard’ nos muestra una vez más que Activision tiene toda una maestría en este tipo de modos.

Aunque no lo parezca, ‘Call of Duty: Vanguard’ está haciendo los ajustes necesarios para entregar una experiencia que se sienta fresca en algunos sentidos.

Se puede decir que son cambios apenas perceptibles; pero a la larga estos hacen una gran diferencia luego de varias partidas.

Call of Duty Vanguard (Activision)

Eso sí, la desarrolladora aún tiene que hacer algunos ajustes en la estabilidad de ‘Call of Duty: Vanguard’.

En un par de ocasiones notamos un poco de lag en el juego, esto a pesar de estar jugando en un PS5 con conexión por cable.

Si se arregla ese pequeño inconveniente, no dudamos que ‘Call of Duty: Vanguard’ vuelva a ser uno de los reyes del multijugador cuando salga el 5 de noviembre.