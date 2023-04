En un duro revés para Xbox, la Autoridad de Competencia y Mercado (CMA) de Reino Unido bloqueó la compra de Activision Blizzard, dueña de Call of Duty.

De acuerdo con la CMA, que Xbox se haga con Activision Blizzard afectará el futuro de los juegos en la nube, donde Microsoft domina en un 60 y 70% global.

El hacerse con propiedades como Call of Duty o World of Wacraft, representará una ventaja injusta para la compañía de Estados Unidos.

La CMA señala que más allá de los acuerdos firmados, que Activision Blizzard forme parte de Microsoft abre la puerta a que juegos como Call of Duty se hagan exclusivos.

Microsoft podría poner a la saga FPS en sus servicios de la nube de manera limitada; sin la adquisición, se asegura que los títulos puedan estar en más plataformas.

Call of Duty: Modern Warfare 2 y polémica sobre el sexismo en los videojuegos (Infinity Ward)

¿Qué pasará con Call of Duty tras el bloqueo a Xbox?

Dado el bloqueo de la CMA, se ha puesto en duda el futuro de Call of Duty y el resto de juegos de Activision Blizzard, pues todos los planes alrededor de estos giraban en torno a Xbox.

De momento Activision Blizzard aclaró que sí habrá un Call of Duty en este 2023; además de que le seguirán dando soporte a Warzone 2 y Call of Duty: Mobile.

Por otra parte, Activision Blizzard sigue activa con Overwatch 2 y World of Warcraft: Dragonflight, además de que tienen en puerta el lanzamiento de Diablo IV.

Todo indica que por lo menos en este 2023, Activision Blizzard no necesita de Xbox para llevar a cabo su planes.

Habrá que ver qué sucede en el futuro si la adquisición se cae de manera definitiva.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision)

Los acuerdos que Xbox firmó alrededor de Call of Duty podrían no concretarse

Algo a mencionar es que, para convencer a las reguladoras que Microsoft no será un monopolio, Xbox firmó acuerdos para llevar a Call of Duty a otras plataformas.

Sin embargo, esto no convención a la CMA, de hecho ayudó a que la autoridad bloqueara la compra de Activision Blizzard.

Esto debido a que no creen que Xbox pueda cumplir cabalmente con los acuerdos, pues consideran que esos mismos acuerdos ponen a la empresa en una posición de ventaja.

Ya que no hay condiciones para monitorear que esto se lleve a cabo; además de que Xbox podría privilegiar sus servicios en la nube, generando conflictos entre competidores.

No sólo eso, señaló que el hacer acuerdos alrededor de Call of Duty es engañoso, pues hay plataformas que virtualmente no podría correr ningún juego reciente de la franquicia.

Tal es el caso del Nintendo Switch, cuya tecnología está muy por debajo de lo requerido para ejecutar un Call of Duty.

En caso de salir un juego de la franquicia en la consola, se trataría de una versión muy inferior a lo que se maneja en otras plataformas, como Xbox.

Activision/Blizzard (Jae C. Hong/AP)

Con información de CMA, Xbox, Activision Blizzard y Stephen Totilo