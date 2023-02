El mes de marzo 2023 está a la vuelta de la esquina y con él un nuevo ciclo lunar y una serie de eventos astronómicos que vale la pena anotar en el calendario.

Así que si eres una persona gustosa de la astronomía o simplemente te gusta levantar la vista al cielo nocturno, este calendario lunar de marzo 2023 te indicará los mejores días para hacerlo.

La parte buena es que para muchos de ellos, como las fases de la luna, no necesitará de equipo especial para poder apreciarlos. Así que no hay pretexto para no verlos.

Cielo nocturno (Pixabay)

Calendario lunar: fases para marzo 2023

El ciclo lunar se compone por cuatro de sus principales fases: Luna nueva, creciente, llena y menguante. Juntas tienen un lapso de duración de 29 días, aproximadamente.

Durante este marzo 2023, las fases de la Luna llegarán en los siguientes días:

Luna llena: martes 7 de marzo

Cuarto menguante: martes 14 de marzo

Luna nueva: martes 21 de marzo

Cuarto creciente:martes 28 de marzo

Luna (Pixabay)

Eventos astronómicos para marzo 2023

Es importante resaltar que dentro del mes de marzo tendrán lugar algunos eventos astronómicos que no te puedes perder:

1 de marzo: Conjunción de Venus y Júpiter

7 de marzo: Luna de gusano

Del 18 al 24 de marzo: Alineación planetaria

20 de marzo: Equinoccio de primavera

Conjunción de Venus y Júpiter

Dentro del campo de la astronomía, una conjunción planetaria es cuando dos o más planetas, al ser vistos desde la Tierra, dan la impresión de estar muy cerca el uno con el otro.

Como es bien sabido, estos dos planetas están a una distancia considerable entre sí. Por lo que este evento se da cuando los astros se encuentran en fila dentro de la misma área del cielo.

Este evento podrá ser presenciado nuevamente hasta el 2025 .

Luna de gusano

La Luna de gusano es el nombre con el cual también se le conoce a la primera Luna llena del mes de marzo.

Esto porque con ella se avecina la llegada de la primavera, por lo que en algunas regiones del mundo comenzaba el deshielo primaveral.

Generando que los gusanos de tierra empezaran a emerger. Po lo que la la Luna de gusano es una manera de marcar el inicio de la primavera.

Primavera (chi liu / Unsplash )

Alineación planetaria

Como se dijo anteriormente, Venus y Júpiter ya se van a encontrar en conjunción.

A este evento astronómico se le suman Marte y Saturno. Juntos los cuatro planteas van a formar una alineación que será visible desde sin la necesidad de equipo especial.

Equinoccio de primavera

El equinoccio de primavera tiene lugar entre el 20 y 21 de marzo. Este evento astronómico tiene la particularidad de hacer que el día y la noche duren exactamente lo mismo.

A través de esta fecha se celebra la llegada oficial de la primavera.